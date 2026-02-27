Sonte mbahet finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4, duke shënuar përmbylljen e aventurës mbi 100-ditore të banorëve brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Pas një rrugëtimi të mbushur me sfida, debate, aleanca dhe emocione të forta, njëri prej pesë finalistëve – Londri, Mekaj, Elijona Binakaj, Ludo Lee, Klodian Mihaj apo Hygerta Sako – do të kurorëzohet fitues i edicionit të katërt dhe do të rrëmbejë çmimin e madh prej 200 mijë eurosh.
Gara ka hyrë në fazën vendimtare, ndërsa publiku me votat e tij do të përcaktojë se kush do të ngrejë trofeun sonte në fund të spektaklit.
Telegrafi do t’ju mbajë të informuar në kohë reale, hap pas hapi, për të gjitha zhvillimet, emocionet dhe momentet kryesore nga finalja e madhe.
27/02/2026 20:49-Banorët finalistë shkëlqejnë me dukjen e tyre
Pak para nisjes së spektaklit live, finalistët realizuan edhe një sfilatë brenda shtëpisë, duke parakaluar me vetëbesim dhe buzëqeshje, si një parapërgatitje për daljen e tyre të fundit në skenën madhështore të finales.
Momentet e sfilatës u shoqëruan me duartrokitje dhe emocione, ndërsa secili prej tyre u përpoq të shijonte çdo sekondë të mbetur në shtëpinë më të famshme në vend.
Tashmë gjithçka është gati për nisjen e spektaklit final, ku njëri prej tyre do të kurorëzohet si fituesi i madh i Big Brother VIP Kosova 4
27/02/2026 20:41-Pesë finalistë në garë për çmimin e madh
Plot pesë janë banorët që kanë prekur finalen e madhe të Big Brother VIP Kosova 4.
Influencuesja e rrjeteve sociale, Elijona Binakaj, artisti i grimit dhe flokëve, Ludo Lee, aktori Klodian Mihaj, këngëtari Londrim Mekaj dhe ish-missi shqiptar dhe prezantuesja e sportit, Hygerta Sako - janë pesëshja që synojnë sonte çmimin e madhe.
27/02/2026 20:36-Përmbyllet aventura 100 ditore e BBVK 4
Spektakli i cili nisi më 17 nëntor të vitit të kaluar, është gati të përmbyll sonte (e premte) këtë avneturë të madhe të banorëve VIP që sfiduan veten në edicioni ne katërt të Big Brother VIP Kosova.