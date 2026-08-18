Lëkura e mban mend çdo rreze dielli: Çfarë nuk duhet të bëni sapo të ktheheni nga deti
Lëkura e nxirë nga dielli për shumë njerëz duket e shëndetshme dhe tërheqëse, por ndryshimi i ngjyrës në të vërtetë tregon se ajo është mbrojtur nga rrezatimi UV
Pas kthimit nga pushimet shpesh përpiqemi t’i largojmë sa më shpejt zhveshjen e lëkurës, njollat dhe shenjat e tharjes, ndaj përdorim njëkohësisht peeling, acide, retinol dhe kremra të ndryshëm.
Pikërisht në këtë moment mund të bëjmë më shumë dëm sesa mirë.
Lëkura e mban mend çdo ekspozim në diell
Pas pushimeve në det, lëkura shpesh është e thatë, e dehidratuar, e tendosur dhe mund të fillojë të zhvishet.
Megjithatë, dëmtimet nga rrezatimi UV nuk janë gjithmonë menjëherë të dukshme. Ato grumbullohen gradualisht me kalimin e kohës.
Nxirja nuk është shenjë se lëkura është më e shëndetshme. Ajo është rezultat i rritjes së prodhimit të melaninës, një mekanizëm mbrojtës i organizmit ndaj rrezatimit ultraviolet.
Pikërisht për këtë arsye hidratimi dhe mbrojtja nga dielli duhet të vazhdojnë gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë pushimeve verore.
Kur tharja është kalimtare dhe kur duhet dermatologu
Zhveshja e lehtë e lëkurës dhe ndjesia e tendosjes janë zakonisht pasoja kalimtare të ekspozimit në diell.
Por vera mund t’i bëjë më të dukshme edhe ndryshimet që kërkojnë kontroll profesional.
Nëse shfaqen nishane të reja, nëse një nishan ekzistues ndryshon ngjyrë, madhësi ose formë, ka kufij të parregullt, gjakderdhje apo nëse shfaqen plagë që nuk shërohen, duhet kërkuar vlerësim nga dermatologu.
Ndryshime të tilla nuk duhet të trajtohen me produkte kozmetike apo të mbulohen me kremra, transmeton Telegrafi.
Gabimi më i madh pas pushimeve
Kur nxirja fillon të zbehet dhe lëkura të zhvishet, shumë njerëz përpiqen ta përshpejtojnë rigjenerimin duke përdorur peeling agresiv ose disa përbërës aktivë njëkohësisht.
Por barriera mbrojtëse e lëkurës në këtë fazë mund të jetë tashmë e dëmtuar.
Prandaj, menjëherë pas ekspozimit intensiv në diell nuk rekomandohet ta “bombardojmë” lëkurën me produkte të shumta.
Asaj i duhet kohë për t’u qetësuar, hidratuar dhe rigjeneruar.
Retinoli, acidet dhe peelingët kimikë nuk duhet të futen në rutinë kur lëkura është e skuqur, e irrituar, e ndjeshme ose po zhvishet dukshëm.
Nëse përdoren të gjitha njëherësh, irritimi mund të përkeqësohet.
Si duhet të duket rutina pas detit
Gjatë javëve të para pas kthimit nga pushimet, lëkura zakonisht nuk ka nevojë për rutinë të komplikuar.
Fokusi duhet të jetë te pastrimi i butë, hidratimi, rikthimi i barrierës mbrojtëse dhe mbrojtja nga dielli.
Rutina e mëngjesit mund të përfshijë:
- pastrues të butë;
- serum ose krem hidratues;
- acid hialuronik;
- antioksidantë, si vitamina C, nëse tolerohet mirë;
- krem me faktor mbrojtës SPF.
Në mbrëmje, grimi dhe papastërtitë duhet të hiqen mirë, por pa fërkim të fortë.
Produkte me acid hialuronik, ceramide dhe pantenol mund të ndihmojnë në hidratimin dhe rikthimin e barrierës së lëkurës.
Kur mund të bëhen peeling, lazer apo microneedling
Nuk ekziston një afat i njëjtë për të gjithë.
Koha e rikuperimit varet nga gjendja e lëkurës dhe intensiteti i ekspozimit në diell.
Nëse lëkura është ende e skuqur, e irrituar, po zhvishet ose ka inflamacion, procedurat estetike duhet të shtyhen.
Peelingu kimik, trajtimet me laser, microneedlingu dhe procedurat e tjera mund ta irritojnë edhe më shumë lëkurën nëse bëhen para se ajo të jetë rikuperuar plotësisht.
Prandaj, vendimi duhet të merret individualisht, pas vlerësimit të gjendjes së lëkurës.
Njollat mund të shfaqen pasi nxirja të zbehet
Pigmentimet pas verës nuk janë të gjitha njësoj.
Disa janë sipërfaqësore dhe mund të zbuten me kujdesin e duhur në shtëpi, ndërsa ndryshimet më të thella ose më të qëndrueshme mund të kërkojnë trajtim profesional.
Për disa pigmentime sipërfaqësore mund të përdoren produkte me acid azelaik, niacinamid, vitaminë C ose retinoide, por vetëm pasi lëkura të jetë qetësuar dhe pa irritim.
Melazma, lentigot solare dhe hiperpigmentimi pas inflamacionit kanë shkaqe të ndryshme dhe nuk trajtohen në të njëjtën mënyrë.
Tri gjëra që duhen bërë javën e parë
Pas kthimit nga pushimet:
- vazhdoni të përdorni SPF;
- hidratoni lëkurën me produkte të buta;
- shmangni peelingët agresivë, retinolin, acidet dhe kombinimin e shumë përbërësve aktivë.
Më e rëndësishmja është të mos përpiqeni ta përshpejtoni me çdo kusht rikuperimin.
Nëse lëkura është e kuqe, e dhimbshme, shumë e irrituar ose zhvishet intensivisht, duhet kohë për t’u qetësuar.
Ndërsa nëse shfaqet ndonjë ndryshim i dyshimtë në nishane apo plagë që nuk shërohen, zgjidhja nuk është rutina kozmetike, por kontrolli dermatologjik. /Telegrafi/