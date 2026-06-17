Kur “ndihma” e burrave ndaj grave përfundon në katastrofë
Një përmbledhje me histori të shpërndara nga gratë në internet po tërheq vëmendjen e përdoruesve, pasi tregon raste kur përpjekjet e bashkëshortëve për të ndihmuar kanë përfunduar në situata krejtësisht të papritura dhe komike.
Nga punët e shtëpisë, rregullimet e vogla, gatimi apo detyrat e përditshme, gratë kanë ndarë momente kur “ndihma” e partnerëve të tyre ka sjellë më shumë kaos sesa zgjidhje.
Disa prej rrëfimeve tregojnë raste kur detyra të thjeshta janë kthyer në aventura me pasoja qesharake, duke krijuar situata që sot shihen me humor nga çiftet.
Publikimet janë bërë virale për shkak të mënyrës së sinqertë dhe argëtuese se si gratë përshkruajnë përpjekjet e burrave të tyre, ndërsa shumë përdorues kanë komentuar se këto histori tregojnë edhe anën komike të jetës së përbashkët.
Edhe pse disa raste kanë përfunduar me rrëmujë apo gabime të vogla, shumica e tyre janë ndarë si kujtime argëtuese që tregojnë se ndonjëherë edhe dështimet e përditshme mund të kthehen në histori për t’u treguar me buzëqeshje. /Telegrafi/