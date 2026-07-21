Kryetari Vishi shpreh ngushëllime për familjen Raka pas vdekjes tragjike të Rea Rakës
Kryetari i Komunës së Kaçanikut, Sabedin Vishi, ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen Raka, pas ndarjes së parakohshme nga jeta të bashkëqytetares Rea Raka, e cila humbi jetën si pasojë e një aksidenti tragjik.
Në telegramin e ngushëllimit, Vishi ka shprehur solidarizimin me familjen, miqtë dhe qytetarët e Komunës së Kaçanikut, duke theksuar dhimbjen për humbjen e saj.
“Bashkëndjejmë me dhimbjen tuaj dhe lutemi që të gjeni forcë për ta përballuar këtë humbje të madhe. Kujtimi për të qoftë i përjetshëm, ndërsa shpirti i saj u prehtë në paqe në botën e amshueshme”, thuhet në telegramin e ngushëllimit të kryetarit Vishi.
Kryetari i Kaçanikut ka shprehur ngushëllime edhe për të gjithë të afërmit dhe miqtë e familjes Raka, duke ndarë dhimbjen me ta në këto momente të vështira. /Telegrafi/