Kitanoviq: I kërkoi falje Kryeministrit për postimin e fotografisë me Mlladiçin, ndaj meje ka linçim politik
Pas tre ditësh heshtjeje, drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve, Dalibor Kitanoviq, foli pasi postoi një fotografi në rrjetet sociale ku Mlladiqi shfaqej së bashku me figura nga historia serbe, përfshirë Drazha Mihajloviqin, me mbishkrimin "Gjeneralët e Ushtrisë Qiellore".
Ai thotë se e fshiu menjëherë postimin kontrovers.
"Jam gati të marr përgjegjësi për çdo fjalë që them. Por nuk do të marr përgjegjësi për manipulimet e fjalëve të mia nga të tjerët. Nuk do të pranoj që tërheqja ime e postit të shndërrohet në një pranim të diçkaje që nuk e kam bërë. Nuk do të lejoj që mirësjellja ime njerëzore të interpretohet si dobësi. Dhe nuk do të lejoj që as populli im dhe as partia ime të fyhen përmes meje", shkroi Dalibor Kitanoviq, drejtor i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve
Këto ditë ka pasur reagime të stuhishme nga politikanët dhe publiku i gjerë se Kitanoviq dhe DPS, të cilat e mbështetën atë, po e lavdërojnë kriminelin e dënuar të luftës Mlladiq, por edhe se qeveria po i mbron ata dhe nuk po reagon siç duhet ndaj postimit skandaloz.
Ai, nga ana tjetër, pretendon se kundër tij po zhvillohet një gjueti dhe linçim politik./Telegrafi/