Këto ushqime mund të kontribuojnë në kocka më të forta dhe dhëmbë më të shëndetshëm, përfshijini ato në dietën tuaj
Osteoporoza është një gjendje në të cilën dendësia e kockave zvogëlohet, duke i bërë edhe lëndimet e vogla më të prirura të çojnë në fraktura.
Edhe pse më së shpeshti shoqërohet me kockat, një proces i ngjashëm dobësimi mund të prekë edhe dhëmbët, të cilët bëhen më të ndjeshëm dhe të brishtë me moshën. Kjo është arsyeja pse ushqyerja luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe të gojës.
Ekspertët theksojnë se mineralet si kalciumi janë çelësi për kocka dhe dhëmbë të fortë, ashtu si edhe lëndët e tjera ushqyese që kontribuojnë në stabilitetin e tyre. Ndryshimet e vogla në dietën tuaj të përditshme mund të kenë një efekt pozitiv në shëndetin tuaj në planin afatgjatë.
Kumbullat e thata shpesh shoqërohen me efekte pozitive në shëndetin e kockave. Konsumi i tyre i rregullt, por i moderuar, mund të kontribuojë në ruajtjen e masës kockore dhe të ngadalësojë dobësimin e saj natyror gjatë plakjes. Megjithatë, për shkak të përmbajtjes së tyre natyrale të sheqerit, rekomandohet marrja e tyre e moderuar për të shmangur efektet negative në shëndetin e dhëmbëve.
Sardelet konsiderohen si një nga burimet më të pasura natyrore të kalciumit. Përveç kalciumit, ato përmbajnë edhe vitaminë D dhe acide yndyrore omega-3, të cilat kontribuojnë në ruajtjen e dendësisë së kockave. Këto lëndë ushqyese mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e proceseve inflamatore që ndikojnë në shëndetin e mishrave të dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve.
Brokoli është një perime që përmban sasi të konsiderueshme kalciumi, si dhe vitaminë C, e cila është e rëndësishme për indet dhe mishrat e dhëmbëve të shëndetshëm. Konsumi i rregullt i kësaj perimeje mund të kontribuojë në forcimin e kockave dhe uljen e rrezikut të dobësimit të tyre.
Bajamet janë të pasura me kalcium, vitaminë E, yndyrna të shëndetshme dhe lëndë të tjera ushqyese që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm. Konsumimi i tyre me masë mund të ndihmojë në ruajtjen e forcës së kockave dhe në balancimin e niveleve të kolesterolit në gjak.
Përveç dietës, zakonet e jetesës ndikojnë gjithashtu në shëndetin e kockave dhe dhëmbëve. Aktiviteti i rregullt fizik, shmangia e pirjes së duhanit dhe alkoolit, si dhe higjiena e mirë orale, luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e forcës së tyre. Gjithashtu, disa gjendje dhe zakone shëndetësore, të tilla si kërcitja e dhëmbëve ose goja e thatë, mund të rrisin më tej rrezikun e dëmtimit të tyre.
Kockat dhe dhëmbët e shëndetshëm varen nga një dietë e duhur dhe zakone të shëndetshme jetese. Përfshirja e ushqimeve të pasura me kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese të rëndësishme mund të ndihmojë në ruajtjen e forcës së tyre dhe në uljen e rrezikut të osteoporozës dhe problemeve të lidhura me to.