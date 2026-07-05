Këmbët, duart apo fytyra ju ënjten gjatë verës? Pesë lëvizje të thjeshta që mund t’ju lehtësojnë shpejt
Një zakon i përditshëm, një muskul i harruar dhe pak lëvizje mund të ndryshojnë më shumë sesa mendoni
Gjatë ditëve të nxehta të verës, shumë njerëz vërejnë një ndjenjë të pakëndshme rëndese në trup, ënjtje të këmbëve, duarve apo fytyrës, por rrallëkush i kushton rëndësi të madhe kësaj gjendjeje. Edemat shpesh perceptohen si një dukuri kalimtare dhe e padëmshme, veçanërisht gjatë muajve të ngrohtë, kur organizmi natyrshëm ka prirje të mbajë më shumë lëngje. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ënjtja nuk është vetëm problem estetik, por edhe sinjal që trupi jep kur diçka në funksionimin e tij nuk është në ekuilibër.
Pas një ënjtjeje që në pamje të parë duket e padëmshme, mund të fshihen shumë faktorë – nga mënyra e jetesës dhe ushqimi, deri te çrregullimet në funksionimin e sistemit limfatik dhe të muskujve që e vënë atë në lëvizje. Kuptimi i shkaqeve të vërteta është hapi i parë drejt një zgjidhjeje më të qëndrueshme, sepse pa këtë asnjë metodë e shpejtë nuk jep rezultate afatgjata.
Tema e edemave është e rrethuar nga shumë mite: njerëzit shpesh i konsiderojnë ato si një proces normal që shfaqet me kalimin e viteve. Burrat zakonisht i injorojnë, ndërsa gratë kërkojnë lehtësim kryesisht për arsye estetike. Në të vërtetë, edema është simptomë që mund të tregojë një çekuilibër metabolik në trup – dhe para se të ndiqni këshilla të popullarizuara, është e rëndësishme të siguroheni se nuk keni ndonjë gjendje serioze shëndetësore, transmeton Telegrafi.
Shkaku i ënjtjes
Në trupin tonë ekziston një muskul që luan rol të rëndësishëm në lëvizjen e limfës: diafragma. Kur ajo punon me kapacitet të plotë, pompa limfatike aktivizohet dhe ndihmon në lëvizjen e limfës nga pjesët periferike të trupit drejt qendrës. Te qëndrimi i kërrusur, mbajtja e trupit për një kohë të gjatë në të njëjtën pozitë dhe mënyra sedentare e jetesës, muskujt ndërbrinjorë mund të ngurtësohen, duke e shtypur diafragmën drejt brinjëve dhe duke e penguar atë të funksionojë lirshëm. Si pasojë, qarkullimi limfatik ngadalësohet dhe ënjtja mund të mbetet e pranishme në trup.
Limfa gjithashtu mund të grumbullohet në nyjat limfatike, më të mëdhatë prej të cilave ndodhen në ijë, nën sqetulla dhe pranë klavikulave. Nëse këto zona janë të shtrënguara, mund të shfaqet ënjtje në këmbë, duar dhe fytyrë. Shtrirja e muskujve ndihmon në lehtësimin e ngurtësimit dhe në largimin e pengesave për qarkullimin më të lirë të limfës.
Ushtrimi për lirimin e diafragmës
Një ushtrim i veçantë mund të ndihmojë në relaksimin e diafragmës dhe në zvogëlimin e ënjtjes. Ai ndihmon në çlirimin e muskujve ndërbrinjorë, rritjen e lëvizshmërisë së diafragmës dhe aktivizimin e pompës limfatike.
Shtrihuni në shpinë, përkulni gjunjët, merrni frymë thellë dhe drejtojeni frymëmarrjen drejt brinjëve, duke u përpjekur t’i zgjeroni ato.
Më pas nxirrni frymën ngadalë dhe përsëriteni ushtrimin edhe 10 herë.
Kthehuni në bark dhe vendosni duart pas kokës. Merrni frymë thellë, duke u përpjekur ta ndieni zgjerimin e brinjëve edhe nga pjesa e shpinës. Nxirrni frymën ngadalë dhe përsëriteni 10 herë.
Ushtrimi për zvogëlimin e ënjtjes në pjesën e poshtme të trupit
Për të lehtësuar ënjtjen në këmbë dhe fryrjen në pjesën e poshtme të barkut, është e nevojshme të shtrihen muskujt e ijëve.
Uluni në njërin gju.
Bëni një hap të thellë përpara dhe qëndroni në këtë pozicion pa lëvizur.
Përsëriteni ushtrimin edhe me këmbën tjetër. Koha ideale e mbajtjes së këtij pozicioni është katër minuta për secilën këmbë. Ky lloj shtrirjeje mund të japë efekte të shpejta dhe kumulative.
Ushtrimi kundër ënjtjes së duarve dhe fytyrës
Për të zvogëluar ënjtjen në pjesën e sipërme të trupit dhe për të përmirësuar pamjen e fytyrës, duhet të shtrihet muskuli i madh i kraharorit.
Uluni në një karrige të ulët, në mënyrë që këndi midis trungut dhe kofshëve të jetë i mprehtë.
Përkulni krahët në bërryla dhe vendosini përpara trupit, paralel me dyshemenë, me pëllëmbët të kthyera poshtë.
Merrni frymë dhe, gjatë nxjerrjes së frymës, tërhiqni bërrylat prapa, ndërsa shpatullat afrojini me njëra-tjetrën, duke shtrirë muskulin e madh të kraharorit. Përsëriteni 10 herë. Për ta bërë ushtrimin më sfidues, mund të mbani një shirit rezistence dhe ta tërhiqni atë me çdo lëvizje.
Ushtrimi kundër fryrjes së barkut
Për të zvogëluar fryrjen e barkut, nuk është e nevojshme vetëm shtrirja e muskujve; më e rëndësishme është aktivizimi i tyre përmes ushtrimeve për muskulin tërthor të barkut. Ky ushtrim ndihmon në rritjen e qëndrueshmërisë muskulore, në zvogëlimin e fryrjes dhe në forcimin e zonës së barkut.
Shtrihuni në shpinë dhe përkulni gjunjët.
Nxirrni frymën thellë dhe me zë, sikur po përpiqeni të fikni një qiri mbi tortë. Nëse ushtrimi bëhet siç duhet, do të ndieni se si kërthiza tërhiqet drejt shtyllës kurrizore.
Shtypni pjesën e poshtme të shpinës në dysheme dhe merrni frymë me kraharor. Bëjeni këtë ushtrim katër minuta në ditë, duke tërhequr kërthizën drejt shtyllës kurrizore, duke mbajtur pjesën e poshtme të shpinës të mbështetur në dysheme dhe duke aktivizuar kraharorin gjatë frymëmarrjes.
Ecja aktive
Kur muskujt tanë punojnë, ata ndihmojnë në “shtyrjen” e limfës nëpër enët e gjakut, duke parandaluar ngecjen dhe ënjtjen. Ecja është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më efektive për aktivizimin e muskujve. Megjithatë, 10.000 hapa në ditë nuk janë domosdoshmërisht të mjaftueshëm – kjo shifër u popullarizua kryesisht nga marketingu dhe nuk e zgjidh gjithmonë mungesën e lëvizjes.
Mund të ecni si dhe ku të doni, me çfarëdo ritmi, por sa më shumë të lëvizni, aq më mirë. Qoftë në rrugë, në stadium, në pyll, në shteg ecjeje, me apo pa shkopinj – çdo formë e ecjes ka efekt pozitiv në shëndetin e përgjithshëm dhe mund të ndihmojë në zvogëlimin e ënjtjes.
Kujdesuni për ushqimin dhe marrjen e ujit
Të gjithë kanë dëgjuar për rëndësinë e marrjes së mjaftueshme të lëngjeve, në mënyrë që të shmanget ngecja e limfës në inde. Por duhet ditur se 1 gram karbohidrate mund të lidhet me disa gramë ujë në organizëm. Pra, nëse konsumojmë 100 gramë çokollatë, trupi mund të mbajë një sasi shtesë lëngjesh. Por çfarë ndodh nëse gjatë ditës marrim shumë më tepër karbohidrate? Dhe çfarë ndodh nëse kjo përsëritet çdo ditë?
Mos u habitni nëse përballeni me ënjtje, sidomos nëse ushqimi juaj përbëhet kryesisht nga ëmbëlsirat dhe brumërat. Vetëm një qasje e plotë, e ekuilibruar dhe e qëndrueshme ndaj trupit mund të sjellë rezultate afatgjata. /Telegrafi/