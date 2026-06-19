Irani shpall të hapur Ngushticën e Hormuzit për kalim të anijeve
Autoriteti i vetëshpallur i Ngushticës së Gjirit Persik i Iranit e ka shpallur Ngushticën e Hormuzit të hapur për kalim në kushte të caktuara.
Në dritën e kuadrit për t'i dhënë fund luftës, Irani do t'u japë kalim të lirë anijeve që paraqesin "kërkesa në përputhje me kërkesat e nevojshme", njoftoi organi.
Procedurat përfshijnë dorëzimin e kërkesave për kalim të paktën 48 orë më parë.
Organi tha gjithashtu se nuk do të ngarkojë asnjë tarifë për 60 ditë, kohëzgjatja e armëpushimit të përcaktuar në marrëveshjen SHBA-Iran.
Ai paralajmëroi se nuk do të shqyrtojë kërkesat e paraqitura "përmes kanaleve jozyrtare".
Ndryshe, Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik u krijua si një organ mbikëqyrës i vetëshpallur.
SHBA-të e kanë sanksionuar këtë organ më parë, me Scott Bessent, Sekretarin e Thesarit, që e quajti atë "një shaka", duke thënë se SHBA-të "i paralajmëruan" subjektet kundër bashkëpunimit me sistemin. /Telegrafi/