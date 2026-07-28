Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Mitrovica" ka njoftuar për furnizimin me ujë ka njoftuar se ekipet e mirëmbajtjes do të zhvillojnë intervenime në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në disa lokacione të Komunës së Vushtrrisë.

Sipas njoftimit, punimet në rrjetin e ujësjellësit do të realizohen në rrugën "Gjon Buzuku", në Lum të Madh dhe në rrugën "Faruk Beqiri".

Ndërsa, intervenimet në rrjetin e kanalizimit do të kryhen në rrugët "Nexhip dhe Ferat Draga", "Ahmet Selaci", në Sheshin e Vushtrrisë si dhe në fshatin Pestovë.

Nga kompania bëhet e ditur se gjatë zhvillimit të punimeve mund të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë për konsumatorët në zonat e prekura.

Po ashtu, pas rikthimit të furnizimit, uji mund të paraqitet përkohësisht i turbullt. Konsumatorëve u rekomandohet që ta lënë ujin të rrjedhë për disa minuta derisa të kthjellohet.

Kompania ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë realizimit të këtyre punimeve. /Telegrafi/



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