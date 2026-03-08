Grimi i ri i luksit që duket sikur sapo jeni zgjuar nga gjumi
Pamje e butë, faqe lehtësisht të skuqura dhe një shikim i ëmbël e bëjnë këtë stil një nga trendet më romantike të momentit
Nëse estetika “clean girl” ju është bërë shumë e rregullt dhe e parashikueshme, është koha për versionin e saj më romantik dhe më të butë. Grimi “sleepy girl”, i prezantuar në sfilatën e markës Sandy Liang për sezonin vjeshtë dimër 2026 në Nju Jork, sjell një pamje që duket sikur sapo jeni zgjuar nga gjumi, të çlodhura, të kuruara dhe ende paksa të përgjumura.
Ky trend nuk feston përsosmërinë, por butësinë, faqet lehtësisht të skuqura dhe një shikim që duket ëndërrimtar.
Frymëzimi nga Kirsten Dunst dhe Sofia Coppola
Grimerja Romi Soleimani e gjeti frymëzimin në fotografi të Kirsten Dunst dhe në referenca nga filmat e regjisores Sofia Coppola, si filmi Marie Antoinette.
Ideja ishte të krijohej përshtypja e një princeshe që pushon në shtrat me fjongo në flokë, por në një version modern dhe luksoz. Sekreti qëndron te balanca. Pamja duket spontane, por në të vërtetë është menduar me shumë kujdes, transmeton Telegrafi.
Si ta arrini këtë stil në shtëpi
Buzëkuqi si detaji kryesor
Buzëkuqi është thelbi i këtij grimi. Vendoset në mollëzat e faqeve me tone të ngrohta dhe të freskëta që kujtojnë skuqjen natyrale të fytyrës pas gjumit.
Zgjidhni përbërje kremoze ose të lëngshme që japin një shkëlqim të lehtë dhe një efekt natyral nga brenda.
Vija e butë e syve
Në vend të vijës së fortë të zezë përdoret një nuancë e butë kafe me ton të kuqërremtë që i jep thellësi shikimit pa e bërë pamjen dramatike. Vetullat plotësohen në mënyrë natyrale, pa theksim të tepruar.
Buzët me pamje natyrale
Një laps buzësh në një nuancë të afërt me ngjyrën natyrale të buzëve jep një përfundim elegant. Balsami ose shkëlqyesi për buzë janë më të përshtatshëm se buzëkuqi mat.
Lëkura është baza e gjithçkaje
Baza e këtij stili është lëkura e hidratuar dhe e kujdesur. Në sfilatë, modelet morën trajtime të kujdesit korean për lëkurën që përfshinin esencë, maska për zonën poshtë syve dhe krem ushqyes.
Në shtëpi përqendrohuni te hidratimi dhe një shkëlqim i lehtë. Një fondatinë e lehtë ose krem me ngjyrë me përfundim natyral është zgjedhja ideale.
Flokët romantikë dhe pak të çrregullt
Frizerja Dylan Chavez krijoi onde të buta të frymëzuara nga portretet evropiane të shekullit të tetëmbëdhjetë. Flokët janë të hedhur në njërën anë dhe kanë një teksturë të lehtë të krijuar me kaçurrela dhe sprej me kripë deti.
Një shirit flokësh ose një fjongo e vogël mund ta theksojë edhe më shumë këtë pamje romantike.
Thonjtë me elegancë minimale
Një version minimalist i manikyrit francez me vijë shumë të hollë të bardhë mbi një bazë rozë të çelët e përmbyll në mënyrë të përkryer këtë trend.
Pse ky stil është kaq freskues
Ky grimi nuk përpiqet të duket perfekt. Ai feston butësinë, feminitetin dhe ndjesinë e qetësisë.
Në një kohë kur theksimi i fortë i fytyrës dhe preciziteti dominuan botën e grimit, estetika “sleepy girl” rikthen vëmendjen te natyraliteti, por në një formë elegante dhe luksoze.
Është një stil që nuk bie në sy me zhurmë, por tërheq me delikatesë. Dhe pikërisht në këtë butësi qëndron tërheqja e tij. /Telegrafi/