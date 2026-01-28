Gjyqtarja e futbollit mahnit Italinë, Gazzetta dello Sport shkruan se publiku vjen në tribuna për shkak të saj
Në mesin e gjyqtareve femra që po ndërtojnë emrin e tyre në futbollin evropian, një emër i ri po spikat gjithnjë e më shumë në Itali – Giuliana Vigile.
Vetëm 23 vjeçe, Vigile ka nisur të gjykojë ndeshje të futbollit të të rriturve dhe aktualisht është pjesë e Serie D, niveli i katërt i garave në futbollin italian. Ajo shihet si një nga talentet premtuese të arbitrimit dhe po hedh hapa të sigurt drejt niveleve më të larta.
Sipas mediave italiane, përfshirë Gazzetta dello Sport, prania e saj në ndeshjet e Serie D ka shtuar interesimin e publikut për këto përballje.
Shoqata Italiane e Gjyqtarëve (AIA) e ka vlerësuar rregullisht me nota të larta për paraqitjet e saj, duke theksuar profesionalizmin dhe saktësinë në fushë.
Me origjinë nga Cesena, Vigile është shumë aktive edhe në rrjetet sociale, ku ndan momente nga karriera e saj si gjyqtare. Ajo numëron mbi 100 mijë ndjekës në Instagram dhe është shndërruar në një figurë të njohur për publikun sportiv italian.
Në biografinë e saj në Instagram, Vigile mban moton “Presioni është një privilegj”, një mesazh që përmbledh qasjen e saj ndaj profesionit.
Nëse progresi i saj vazhdon me këtë ritëm, e ardhmja mund ta shohë shumë shpejt në futbollin profesionist dhe potencialisht edhe në Serie A. /Telegrafi/