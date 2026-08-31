Gashi: Të gjitha ligjet me badenter do të shkojnë në votim, çështja është më shumë politike sesa procedurale
Sesioni i ri kuvendar fillon me të paktën katër seanca deri në fund të shtatorit, por edhe me një sfidë të vjetër - sigurimin e shumicës së nevojshme për ligjet që kërkojnë Badinter. Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, njoftoi se të gjitha këto ligje do të hidhen në votim, megjithëse është e pasigurt nëse do të marrin shumicën e nevojshme për shkak të bllokimit procedural nga BDI-ja opozitare.
Ndër ligjet që kërkojnë Badinter janë ato për përfaqësimin e drejtë, arsimin e lartë dhe vetëqeverisjen lokale, ndërsa dy seancat e para parlamentare janë planifikuar për 2 dhe 11 shtator.
"Kjo çështje ka më shumë një dimension politik sesa një dimension procedural. Si Kryetar i Parlamentit, po përpiqem të marr të gjitha masat. Jam në kontakt me të gjitha grupet parlamentare. Po përpiqemi të gjejmë një zgjidhje. Nëse çështja hyn në sferën politike, atëherë diskutohet në një nivel tjetër politik. Pajtohem që kjo çështje duhet të zgjidhet, por ua lë aktorëve politikë ta zgjidhin atë", tha kryetari i Kuvendit në konferencën informuese me gazetarët.
Kur u pyet nëse një takim i lidershipit do të ndihmonte, Gashi tha se nuk mund ta vlerësonte nëse do të ndihmonte apo jo, por se është gjithmonë për diskutim dhe bisedë.
"Nuk mund të gjesh zgjidhje nëse nuk ulesh të bisedosh", tha Kryetari i Kuvendit, duke shtuar se dialogu duhet të zbatohet më shumë si pjesë e kulturës politike në vend, veçanërisht me opozitën.
Në takimin e sotëm koordinues mori pjesë zëvendëskoordinatori i grupit parlamentar të BDI-së, por nuk pati asnjë njoftim se do të ketë një bllokim tjetër nga deputetët e tyre.
"Kjo nuk është bllokim, por abuzim i Rregullores së Punës, por do të shohim se si do të reagojnë", tha Gashi.
Lidhur me atë nëse, nëse bllokimi vazhdon, do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ai tha se zgjedhje të tilla do të mbahen kur 61 deputetë të vendosin të shpërndajnë Kuvendin. Megjithatë, ai theksoi se është mbështetës i idesë së zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe se nuk do të lejojë që abuzimi i Rregullores të shkaktojë zgjedhje të parakohshme.