Gashi kërkon reformë të thellë në LDK: Rezultati zgjedhor, thirrje për reflektim
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka falënderuar votuesit e tij për mbështetjen që i mundësoi rikthimin në Kuvendin e Kosovës, duke theksuar njëkohësisht se rezultati i fundit zgjedhor duhet të shërbejë si sinjal për reflektim të thellë brenda partisë.
Gashi vlerëson se LDK nuk duhet të pranojë si normalitet pozicionin e saj aktual në skenën politike, duke përmendur rezultatet zgjedhore dhe rënien e përqindjes së votave.
“Ne nuk duhet ta pranojmë si normalitet një LDK në vendin e tretë. Një LDK me 16% nuk është LDK-ja që njohim, nuk është LDK-ja që ndërtoi shtetin dhe nuk është LDK-ja që i duhet Kosovës”, ka deklaruar ai.
Sipas Gashit, partia duhet të ndërmarrë një proces të ri zgjedhor të brendshëm, të cilin e përshkruan si demokratik, transparent dhe gjithëpërfshirës, me qëllim forcimin e unitetit dhe rikthimin e besimit te elektorati.
“Është koha që LDK-ja të hapë një proces të ri zgjedhor të brendshëm… që bashkon, jo që përjashton; që prodhon besim, jo ndarje”, thekson ai.
Ai shton se LDK duhet të rikthehet te vlerat e saj themelore dhe të ndërtojë një strukturë të bazuar në profesionalizëm, mendim të lirë dhe vizion politik, duke e konsideruar këtë si rrugën e vetme për rikthimin e saj si forcë fituese.
“Sepse vetëm kështu mund ta bëjmë LDK-në të madhe përsëri. LDK-në fituese përsëri”, ka deklaruar Gashi, duke theksuar se një parti e fortë opozitare është e domosdoshme për një Kosovë më të qëndrueshme dhe evropiane.