Fitch: Politikat makroekonomike të besueshme dhe të qëndrueshme ruajnë stabilitetin e denarit në RMV
"Politikat makroekonomike të besueshme dhe të qëndrueshme mbështesin stabilitetin e kursit të këmbimit të denarit dhe janë faktorë për ruajtjen e vlerësimit të kreditit të vendit tonë".
Kjo thuhet në raportin e fundit të Agjencisë së Vlerësimit të Kreditit "Fitch", në të cilin vlerësimi i vendit u riafirmua në nivelin "BB+".
Raporti tregon se ndryshimet e bëra nga Banka Popullore në dhjetor të vitit të kaluar, në lidhje me ndryshimin e kuadrit monetar, do të kontribuojnë në një transmetim më efikas të sinjaleve monetare.
Raporti i Agjencisë së Vlerësimit të Kreditit "Fitch" thotë se rezervat valutore u rritën me pothuajse 14% nga muaji në muaj në janar 2026 dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar rreth 5.1 muaj detyrime pagesash të huaja.
"Fitch" vlerëson se niveli i rezervave valutore është i përshtatshëm për të ruajtur stabilitetin e monedhës vendase.
Agjencia thekson se inflacioni tregoi një trend rënës në fillim të vitit 2026. Për periudhën në vijim, pritet të mbetet në një nivel të moderuar, me një rritje të lehtë të përkohshme nën ndikimin e faktorëve globalë, dhe më pas të stabilizohet përsëri në vitin 2027, si rezultat i politikave makroekonomike të besueshme dhe të qëndrueshme./Teegrafi/