Edhe 2 ditë deri në Karnavalin Golden Eagle
Vetëm edhe dy ditë na ndajnë nga edicioni i 6-të i Karnavalit “Golden Eagle”, një nga ngjarjet më të veçanta kulturore dhe festive të verës, që do të mbahet më 26 dhe 27 qershor 2026 në Stadiumin e Qytetit në Suharekë.
Për dy net me radhë, Suhareka do të kthehet në një qendër feste, ku muzika, ngjyrat, kostumet dhe atmosfera e karnavalit do të bashkojnë qytetarë, vizitorë dhe artistë nga vendi e jashtë tij.
Edicioni i sivjetmë pritet të sjellë një program të pasur me artistë të njohur, grupe ndërkombëtare dhe performanca që i japin qytetit energjinë e një feste të hapur për të gjithë.
Organizatorët kanë përgatitur një ngjarje që synon jo vetëm argëtimin e publikut, por edhe promovimin e kulturës, kreativitetit dhe frymës së përbashkët festive, duke e kthyer Karnavalin “Golden Eagle” në një traditë të rëndësishme për qytetin dhe për vizitorët.
Karnavali “Golden Eagle” është bërë tashmë pjesë e identitetit kulturor të Suharekës, duke e vendosur qytetin në qendër të festave verore dhe duke krijuar një hapësirë ku komuniteti, arti dhe argëtimi bashkohen në një përvojë të veçantë.
Organizatorët ftojnë të gjithë qytetarët dhe vizitorët të bëhen pjesë e kësaj ngjarjeje kulturore dhe festive.
Hyrja është pa pagesë.