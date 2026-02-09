Durmishi për rritjen e pagës minimale: Dialogu mund të arrihet kur ka gatishmëri nga të gjitha palët
Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi theksoi se Qeveria deri më tani ka arritur një marrëveshje për rritjen e pagave të punonjësve në administratë, e cila do të përfshijë rreth 11 mijë punonjës.
"Dialogu mund të arrihet kur ka gatishmëri nga të gjitha palët. E kemi arritur me arsimin, shëndetësinë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në mbrojtje dhe tani më në fund po e përfundojmë pothuajse plotësisht", tha Durmishi.
Nga ana tjetër, Angel Dimitrov, i cili është kryetar i Organizatës së Punëdhënësve, theksoi se është një fakt i njohur që paga minimale nuk duhet parë kurrë si një shumë nominale dhe të krahasohet në neto ose bruto me një vend tjetër, sepse vendet janë në nivele të ndryshme të zhvillimit ekonomik.
Ai deklaroi se nëse paga do të rritej sipas kërkesave të LSM-së, atëherë kjo do të shkaktonte pasoja negative për ekonominë në vend./Telegrafi/