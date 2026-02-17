Sot në Prishtinë, në sheshin “Skënderbeu” marshohet me moton “Drejtësi, jo politikë”, në mbështetje udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë.
Marshi do të nisë në ora 14:00, ndërkaq është organizuar nga platforma “Liria ka Emër”.
Ditë më parë, Eliza Hoxha nga platforma “Liria ka Emër” theksoi se të martën sheshi i kryeqytetit “nuk do të jetë thjesht një hapësirë publike, por zemra e Kosovës që rreh njëzëri”, duke e cilësuar marshin si dëshmi të unitetit qytetar në mbrojtje të drejtësisë, dinjitetit dhe respektit ndaj historisë së vendit.
17/02/2026 13:56- Mitrovicasit nisen drejt Prishtinës, marshojnë në mbështetje të katërshes së UÇK-së
Tre autobusë me qytetarë nga Mitrovica janë nisur sot drejt Prishtinës për të mbështetur marshin “Drejtësi, jo politikë”, në mbështetje të katërshes së UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, raporton KosovaPress.
Omer Ahmeti, qytetar nga Mitrovica, ka thënë për KP se ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po mbahen padrejtësisht në Hagë.
“Pa faj janë duke i mbajtur në Hagë. Me bë protestë edhe për Pavarësinë e Kosovës. Ata, inshaAllah, nuk janë qysh po i mendojnë ata keq, veç inshaAllah i lëshojnë sa më parë, se nuk kanë pasur asnjë provë dhe sa më shpejt, inshaAllah, vijnë në trojet e veta, në vendin e vet, te familjet e tyre dhe të na bashkohen”, tha ai.