Dhurata "perfekte" për përvjetor, burri fiton 100 mijë dollarë në lotari
Një burrë nga Karolina e Jugut mori dhuratën perfekte për përvjetorin e martesës: fitoi 100 mijë dollarë në lotari.
Burri nga Graniteville u tregoi zyrtarëve të Lotarisë së Karolinës së Jugut se kishte ndaluar në qendrën e udhëtarëve Pilot Travel Center në Graniteville, ku bleu një biletë të lotarisë, pikërisht në ditën e përvjetorit të martesës.
Pas shortit, ai e kontrolloi disa herë biletën, pasi nuk mund ta besonte se kishte fituar 100 mijë dollarë.
“I thashë gruas: ‘Kam një dhuratë për përvjetorin tonë. Mendoj se kemi fituar 100 mijë dollarë’”, tregoi ai.
Çifti tha se fitorja e bëri përvjetorin e tyre edhe më të paharrueshëm.
Top Lajme
Jobs
Real Estate