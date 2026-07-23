Çmimet e naftës arrijnë në 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga maji
Çmimet e naftës arritën në 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga maji, ndërsa konflikti në rritje në Lindjen e Mesme rigjallëroi frikën mbi furnizimet globale të energjisë.
Nafta bruto Brent - pika referuese globale për çmimet e naftës - u rrit me më shumë se 5% të enjten pas disa ditësh rritjesh, ndërsa SHBA-të shtuan sulmet ushtarake kundër Iranit, transmeton Telegrafi.
Çmimet u rritën pasi milicia Huthi sulmoi cisterna nafte në Detin e Kuq, duke kërcënuar një rrugë kyçe eksporti që Arabia Saudite ka përdorur për të anashkaluar Ngushticën e Hormuzit.
Çmimet e gazit janë rritur gjithashtu vazhdimisht gjatë muajit të kaluar, me çmimin referues të gazit në Mbretërinë e Bashkuar aktualisht në rreth 150 për term, nga rreth 98p për term më 26 qershor.
Të enjten, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se tre cisterna kishin braktisur një përpjekje për të kaluar nëpër Hormuz pasi një shpërthim në bordin e njërës prej tyre bëri që ajo të merrte flakë.
Një armëpushim i përkohshëm midis SHBA-së dhe Iranit ka dështuar dhe këtë javë Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio tha se njerëzit përgjegjës në Iran "nuk ishin gati për të bërë një marrëveshje". /Telegrafi/