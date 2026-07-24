Çfarë tregojnë këmbët tuaja për shëndetin tuaj, kushtojini vëmendje simptomave të mëposhtme
Ndryshimet në këmbë, të tilla si ënjtja, ftohja, dhimbja ose trashja e thonjve, mund të zbulojnë probleme shëndetësore - nga qarkullimi i dobët i gjakut dhe mungesa e vitaminave deri te diagnoza më serioze.
Shumë njerëz jetojnë në një iluzion dhe i injorojnë problemet që kanë me këmbët e tyre. Megjithatë, me ardhjen e ditëve të ngrohta dhe veshjen e shpeshtë të sandaleve dhe shapkave, të gjitha mangësitë bëhen shumë më të dukshme.
Emma McConnachie, një podiatriste në Kolegjin Mbretëror të Mjekëve Podiatrikë (RCP) në Mbretërinë e Bashkuar, i tha The Times se ndërsa shumica e problemeve janë të padëmshme dhe zgjidhen lehtësisht, vërejtja e parregullsive në funksionin, pamjen ose ndjesinë e këmbëve tuaja mund të zbulojë shumë për shëndetin tuaj të përgjithshëm.
"Ne të gjithë duhet t'i kontrollojmë këmbët rregullisht. Dhimbja, shqetësimi ose çdo ndryshim mund të jetë treguesi i parë se diçka më serioze po ndodh në trup", paralajmëron McConnachie.
Përveç simptomave të zakonshme si kallo, flluska ose gunga, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje sinjaleve të tjera.
Këmbë të fryra
Këmbët e ënjtura (edema periferike) mund të jenë një gjendje e lehtë dhe e padëmshme, e zakonshme gjatë vapës së verës ose gjatë shtatzënisë. Një dietë e pasur me kripë dhe qëndrimi ulur ose në këmbë i zgjatur mund ta përkeqësojnë më tej gjendjen duke ngadalësuar sistemin limfatik, duke shkaktuar grumbullimin e lëngjeve në gjymtyrët e poshtme.
Ndryshimet e papritura në njërën ose të dyja këmbët, të tilla si ënjtje e konsiderueshme ose lëkurë me njolla/mermer, mund të tregojnë probleme me qarkullimin e gjakut dhe presion të lartë të gjakut. Nëse ënjtja është e papritur, e rëndë, e dhimbshme ose nuk zhduket pas disa ditësh, Fondacioni Britanik i Zemrës paralajmëron se mund të jetë një shenjë e sëmundjes së zemrës, veshkave ose mëlçisë.
Thonjtë e trashë, të verdhë ose me gropëza
Trashja, ndryshimi i ngjyrës ose formimi i gropëzave të thonjve mund të jetë një shenjë e psoriazës së thonjve, një gjendje autoimune që shkakton ndryshime inflamatore në lëkurë dhe thonj. Sipas Fondacionit të Psoriazës, kjo gjendje prek deri në gjysmën e njerëzve me psoriazë, por është gjithashtu një shenjë e hershme e artritit psoriatik. Fatkeqësisht, shpesh diagnostikohet gabimisht si një infeksion i zakonshëm kërpudhor. Është e rëndësishme të vizitoni një mjek të përgjithshëm, veçanërisht nëse thoi fillon të ndahet nga shtrati i thoit.
Dhimbje në gishtin e madh të këmbës
Gishtat e mëdhenj të këmbës mbajnë shumë peshë - ne i përdorim ato për ekuilibër dhe reflektim me çdo hap. Nëse dhimbja në gishtin e madh është e papritur dhe jashtëzakonisht e fortë, mund të jetë podagra. Është një lloj artriti i shkaktuar nga nivelet e larta të acidit urik në gjak. Sulmet mund të zgjasin deri në dy javë dhe trajtimi i parakohshëm mund të dëmtojë përgjithmonë nyjen e gishtit të madh. Ngurtësia kronike dhe dhimbja në gishtin e madh të këmbës që është më e theksuar në mëngjes mund të tregojnë hallux rigidus - një formë artriti në nyjen kryesore të gishtit të madh të këmbës.
Ndjesia e shpimit në gishta
Presioni mbi nervat nga veshja e këpucëve të ngushta ose qëndrimi në një pozicion për periudha të gjata kohore është shkaku më i zakonshëm i mpirjes afatshkurtër (kur këmba juaj "bie në gjumë"). Megjithatë, nëse ndjesia e shpimit ndodh shpesh, mund të jetë një shenjë e neuromës së Mortonit (një trashje e indit nervor në këmbë) ose sindromës së tunelit tarsal (presioni mbi nervat në kyçin e këmbës). Gjithashtu, mungesa e vitaminës B12 mund të çojë në probleme nervore dhe një ndjesi shpimi gjilpërash.
Këmbë të ftohta
Nëse këmbët tuaja janë të ftohta edhe gjatë vapës së verës, shpesh mund të jetë sindroma e Raynaud-it, një gjendje në të cilën rrjedhja e gjakut në ekstremitete zvogëlohet për shkak të rënies së temperaturës ose stresit.
Gjymtyrët vazhdimisht të ftohta mund të jenë gjithashtu një simptomë e hipotiroidizmit - funksion i reduktuar i gjëndrës tiroide. Kur tiroidja prodhon më pak hormon sesa nevojitet, metabolizmi ngadalësohet, duke rezultuar në qarkullim më të dobët të gjakut në krahë dhe këmbë.