Një banesë me sipërfaqe 115m² është në dispozicion për shitje në lagjen Prishtina e Re, në rrugën “Behar Begolli”, brenda kompleksit Puntori, projekt i realizuar nga Puntori Group.
E vendosur në një zonë që po zhvillohet me ritëm të shpejtë, kjo pronë paraqet një opsion të qëndrueshëm si për banim ashtu edhe për investim afatgjatë. Orientimi nga jugu dhe perëndimi mundëson ndriçim natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës, duke e bërë ambientin më të hapur dhe funksional.
Hapësira e brendshme përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo dhe një ballkon, duke ofruar një organizim praktik për familje.
Sa i përket komoditetit, banesa është e pajisur me sistem ngrohjeje me energji elektrike si dhe me kondicioner, duke e bërë të përshtatshme për përdorim gjatë gjithë vitit.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim për banorët.
Prishtina e Re konsiderohet ndër zonat me zhvillimin më të madh në qytet, me projekte të reja banesore dhe infrastrukturë në zgjerim. Afërsia me shërbimet kryesore, qasja në rrugë dhe potenciali për rritje të vlerës e bëjnë këtë lokacion tërheqës për blerësit.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: yll.kuqi@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
