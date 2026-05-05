Arsenal-Atletico Madrid, sot dihet finalisti i parë i Ligës së Kampionëve: Gjithçka rreth kësaj ndeshje
Sonte në “Emirates”, Arsenali dhe Atletico Madridi luajnë për një vend në finalen e Ligës së Kampionëve, pas barazimit 1-1 në Madrid.
Asnjë avantazh, asnjë gabim i lejuar, pra 90 minuta që vendosin një sezon, ku detajet dhe nervat pritet ta ndajnë fituesin.
Arsenali kërkon rikthimin në një finale evropiane pas 20 vitesh, ndërsa Atletico Madridi vjen i fortë e i disiplinuar për netë të tilla evropiane.
05/05/2026 16:41- Kështu duket stadiumi Emirates disa orë para ndeshjes
05/05/2026 16:32- Gjyqtari gjerman Daniel Siebert do të drejtojë ndeshjen
Gjyqtari gjerman Daniel Siebert do të drejtojë ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve midis Arsenalit dhe Atletico Madridit në stadiumin Emirates në Londër.
05/05/2026 16:22- Deklaratat e Atletico Madridit, flasin Simeone dhe Griezmann
Diego Simeone, trajneri i Atleticos : "Do t'u them lojtarëve të mi të luajnë siç luajtën në pjesën e dytë në shtëpi. Do të përpiqemi të luajmë ndeshjen që duhet të luhet, me intensitetin që kërkon. Kemi shumë besim në atë që bëjmë".
Antoine Griezmann, sulmuesi i Atleticos : "Do të jetë një ndeshje e shkëlqyer për t’u luajtur, për t’u përjetuar dhe shpresojmë se mund të tregojmë qëndrimin e duhur dhe të përballojmë presionin. Jemi një hap larg një finaleje tjetër. Ekipi e di këtë dhe ju keni shumë besim në kamp. Duhet të jemi të fortë taktikisht dhe në mbrojtje, dhe të vazhdojmë të njëjtin standard që treguam në pjesën e dytë në shtëpi".
05/05/2026 16:19- Deklaratat e Arsenalit, flasin Mikel Arteta dhe Viktor Gyokeres
Mikel Arteta, trajneri i Arsenalit: "Mezi pres. Dua të them, e ndiej energjinë brenda dhe midis ekipit, mbështetësve tanë, kështu që këto janë momentet që duam të jetojmë së bashku. Kishim shumë punë si klub, si ekip, pas 20 vitesh për të qenë përsëri në këtë pozicion, dhe jemi shumë të uritur për të marrë një ndeshje që duam nesër dhe për të kaluar në finale".
Viktor Gyokeres, sulmuesi i Arsenalit: "Mendoj se jemi në këtë pozicion tani për një arsye. Kemi bërë shumë mirë gjatë gjithë sezonit, por sigurisht që tani këto ndeshje... janë ajo që gjithçka varet nga ne, për të na çuar në vijën e finishit. Ka qenë e pabesueshme deri më tani, ajo që kemi bërë, por duhet ta bëjmë tani".
05/05/2026 15:56- Forma e skuadrave para përballjes
Arsenal
Forma : FBFHBH (më e fundit e para)
E fundit : Arsenal 3-0 Fulham, 02/05, Liga Premier
Atleti
Forma : WDWLDL
E fundit : Valencia 0-2 Atletico Madrid, 02/05, La Liga
05/05/2026 15:51- Çfarë duhet të dini për këtë ndeshje?
Penalltia e Viktor Gyökeres në pjesën e parë u neutralizua nga Julián Álvarez, i cili barazoi dhe më pas shënoi edhe ai nga pika e bardhë pas pushimit, duke e lënë përballjen krejtësisht të hapur para ndeshjes së kthimit në Londrën veriore.
Në “Metropolitano”, ekipi i Diego Simeones u shfaq më kërcënues në fazën sulmuese, duke konfirmuar formën e Atleticos në këtë edicion – sezoni i tyre më produktiv në Ligën e Kampionëve deri tani, me rekord klubi prej 35 golash, ku 10 janë të Álvarezit.
Arsenali mbetet skuadra e vetme e pamposhtur në garën e këtij sezoni (10 fitore, 3 barazime) dhe ka mbrojtjen më të fortë: 8 ndeshje pa pësuar gol dhe vetëm 6 gola të pranuar. Ndërkohë, Atletico vjen me një statistikë të pazakontë: në 37 ndeshjet e fundit në UEFA, nuk ka regjistruar asnjë barazim.
Fitorja e Arsenalit 4-0 ndaj ekipit spanjoll në shtëpi, në fazën e ligës – ndeshje ku Gyökeres shënoi dy herë – i rrit besimin skuadrës së Mikel Artetas.
Megjithatë, edhe Atletico ka arsye për optimizëm, pavarësisht bilancit jo të mirë të viteve të fundit ndaj kundërshtarëve anglezë, me vetëm 2 fitore në 13 përballjet e fundit në UEFA (3 barazime, 8 humbje). Kujtohet se hera e fundit kur këto skuadra u takuan në një duel me vajtje-ardhje, në gjysmëfinalet e Europa League 2017/18, Atletico e kaloi turin me rezultat të përgjithshëm 2-1.
Të dy klubet synojnë kurorën e parë në Ligën e Kampionëve, por fillimisht kërkojnë finalen: Arsenali për të parën që nga sezoni 2005/06, ndërsa Atletico kërkon një tjetër mundësi për ta fituar trofeun, pas dështimeve në finalet e 2013/14 dhe 2015/16.
05/05/2026 15:52- Formacionet e mundshme, Arsenal - Atletico Madrid
Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Oriz, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli.
Atleti : Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.