Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu
Ka humbur jetën në një aksident tragjik mëngjesin e së mërkurës gazetari Xhesjon Zogu, 26 vjeç.
Aksidenti u shënua në aksin Vorë-Fushë Krujë, ku dy automjete janë përplasur ‘kokë më kokë’.
Përplasja ka ndodhur pasi një automjet tip “Benz”, që po udhëtonte nga Rinasi në drejtim të Fushë-Krujës, dyshohet se ka kryer një parakalim të gabuar.
Në momentin e manovrës, “Benz”-i është përplasur me një automjet tip “Land Rover”, i cili lëvizte në drejtim të kundërt, nga veriu drejt jugut.
Si pasojë e përplasjes së fortë, 26-vjeçari humbi jetën në vend ndërsa edhe drejtuesi i mjetit tjetër ndodhet në spital në gjendje të rëndë. /Euronews.al/
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