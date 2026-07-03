A ndiheni jashtëzakonisht të lodhur? Ky mund të jetë një paralajmërim i trupit tuaj
A ndiheni shpesh të rraskapitur pa ndonjë arsye të dukshme? Nëse lodhja po bëhet pjesë e jetës suaj të përditshme, mund të jetë koha t'i kushtoni më shumë vëmendje sinjaleve që po ju dërgon trupi juaj.
Diabeti është një sëmundje kronike që mund të zhvillohet gradualisht, gjatë muajve apo edhe viteve, pa asnjë simptomë të dukshme në fazat e hershme. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk i njohin shenjat e para paralajmëruese derisa sëmundja të ketë avancuar.
Sipas mjekëve dhe ekspertëve të shëndetit, lodhja e pashpjegueshme është një nga simptomat që njerëzit më shpesh i injorojnë. Edhe pse shpesh i atribuohet stresit, mungesës së gjumit ose një stili jetese të ngjeshur, lodhja afatgjatë mund të tregojë një çrregullim në nivelet e sheqerit në gjak.
Etje e vazhdueshme dhe urinim i shpeshtë
Një nga simptomat më të zakonshme të diabetit është etja e shtuar e shoqëruar me vizita të shpeshta në tualet.
Kur nivelet e glukozës në gjak janë shumë të larta, trupi përpiqet të nxjerrë sheqerin e tepërt nëpërmjet urinës. Gjatë këtij procesi, trupi humbet sasi të konsiderueshme lëngjesh, gjë që çon në dehidratim dhe rritje të etjes.
Shumë njerëz vënë re se pinë më shumë ujë se zakonisht, veçanërisht gjatë natës, ose se zgjohen disa herë për të shkuar në banjo. Nëse ndryshime të tilla ndodhin pa ndonjë arsye të dukshme, ekspertët këshillojnë që të kontrollohet sheqeri në gjak.
Pse ndodh lodhja?
Tek njerëzit me diabet, qelizat nuk mund ta përdorin siç duhet glukozën si burim energjie. Si rezultat, trupi mbetet pa energjinë që i nevojitet, gjë që çon në ndjenja dobësie, rraskapitjeje dhe mungesë përqendrimi.
Ky lloj lodhjeje nuk zhduket lehtë as pas pushimit ose një gjumi të gjatë, gjë që e dallon atë nga lodhja e zakonshme pas një dite të vështirë.
Simptomat që nuk duhen injoruar
Përveç lodhjes, etjes dhe urinimit të shpeshtë, diabeti mund të shoqërohet edhe me simptoma të tjera si:
- shikim i turbullt,
- ndjenjë e shtuar e urisë,
- humbje peshe e pashpjegueshme,
- shërim i ngadaltë i plagëve,
- infeksione të shpeshta,
- ndjesi shpimi gjilpërash ose mpirje në duar dhe këmbë.
Edhe pse simptomat individuale nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht që keni diabet, kombinimi i tyre është arsye e mjaftueshme për të vizituar një mjek.
Diagnoza e hershme mund të parandalojë ndërlikimet
Ekspertët paralajmërojnë se diabeti i patrajtuar mund të çojë në ndërlikime serioze shëndetësore që prekin zemrën, enët e gjakut, veshkat, sytë dhe sistemin nervor.
Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të reagoni në kohë dhe të mos injoroni ndryshimet që trupi dërgon si paralajmërim. Një analizë e thjeshtë gjaku është shpesh e mjaftueshme për të zbuluar nëse ka ndonjë problem me rregullimin e sheqerit dhe për të lejuar trajtimin në kohë.
Nëse keni ndjerë lodhje të pashpjegueshme, etje të vazhdueshme ose keni vënë re urinim më të shpeshtë për njëfarë kohe, biseda me mjekun tuaj mund të jetë hapi i parë drejt ruajtjes së shëndetit tuaj.