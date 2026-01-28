Rinumërohen 80% e vendvotimeve, mbesin edhe 516
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) po vazhdon procesi i rinumërimit të fletëvotimeve për vendvotimet për të cilat KQZ ka marrë vendim për rinumërim.
Sipas njoftimit, nga fillimi i këtij procesi, më 13 janar 2026 në ora 18:00, e deri më 28 janar 2026 në ora 10:00, janë rinumëruar mbi 80 për qind e vendvotimeve, përkatësisht 2,061 nga gjithsej 2,557 vendvotime.
KQZ bën të ditur se deri më tani, 30 komuna e kanë përmbyllur tërësisht procesin e rinumërimit.
Rezultatet e rinumërimit publikohen në platformën zyrtare të KQZ-së për rezultate, në seksionin QNR > Rinumërim, dhe përditësohen pas përfundimit të numërimit të çdo vendvotimi. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals