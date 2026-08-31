3 miliardë euro për mbrojtjen ajrore, Greqia nënshkruan marrëveshjen historike me Izraelin
Greqia ka nënshkruar një marrëveshje prej rreth 3 miliardë eurosh me Izraelin për krijimin e një sistemi të avancuar të mbrojtjes ajrore, të quajtur “Achilles Shield”.
Marrëveshja, e cilësuar si kontrata më e madhe e eksportit të mbrojtjes në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, synon të krijojë një rrjet mbrojtës me disa shtresa kundër raketave, avionëve dhe dronëve.
Sistemi do të përfshijë teknologji izraelite si David’s Sling, Barak MX dhe SPYDER, si dhe radarë për vëzhgimin ajror dhe një sistem të ri kombëtar komandimi e kontrolli.
Ministria greke e Mbrojtjes e ka cilësuar këtë investim si pjesë të reformës më të madhe të forcave të armatosura në historinë e vendit.
Ministri Nikos Dendias tha se zhvillimet e fundit teknologjike kanë bërë të vjetruara shumë nga doktrinat tradicionale të mbrojtjes.
Përveç marrëveshjes kryesore, Greqia ka nënshkruar edhe një kontratë shtesë prej 26 milionë eurosh për sisteme kundër dronëve.
Marrëveshja vjen në një periudhë tensionesh të vazhdueshme në rajon, veçanërisht mes Greqisë dhe Turqisë.
Izraeli dhe Greqia kanë thelluar gjithashtu bashkëpunimin e tyre ushtarak, duke e konsideruar sigurinë rajonale një interes të përbashkët.