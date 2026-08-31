24 vendet më të mira për të dalë në pension në 2026, Shqipëria mes destinacioneve kryesore
Kostot e larta të jetesës, kujdesi shëndetësor, klima dhe zhvillimet politike po shtyjnë gjithnjë e më shumë amerikanë të mendojnë për pensionimin jashtë vendit.
Forbes ka përzgjedhur 24 shtete me 96 destinacione në pesë kontinente, duke vlerësuar koston e jetesës, cilësinë e shërbimeve shëndetësore, taksat, sigurinë, rrezikun nga ndryshimet klimatike dhe mundësinë për të marrë leje qëndrimi.
Shqipëria është ndër destinacionet që po tërheqin vëmendje. Çifti amerikan Dorsie dhe Dan Schmitz, pas 37 vitesh martesë, vendosën të largohen nga Michigan dhe u zhvendosën në Vlorë. Ata paguajnë rreth 1,100 dollarë në muaj për një apartament me tre dhoma gjumi pranë Lungomares.
Çifti kishte shqyrtuar edhe Portugalinë, Greqinë, Francën dhe Tajlandën, por Shqipëria u ofroi kombinimin që kërkonin: kosto të ulët jetese, klimë mesdhetare dhe një mënyrë jetese më të përshtatshme për ta. Sipas Forbes, jetesa në Shqipëri kushton rreth gjysmën e mesatares amerikane.
Në listë, Shqipëria vlerësohet gjithashtu për procedurat relativisht të lehta të qëndrimit.
Pensionistët amerikanë mund të qëndrojnë deri në një vit si turistë dhe më pas të aplikojnë për leje më afatgjata. Destinacionet kryesore janë Tirana, Durrësi, Saranda dhe Vlora.
Ja çfarë shkruan Forbes për Shqipërinë:
Vendi i fundit komunist që ra në Evropën Lindore, Shqipëria është tani anëtare e NATO-s. Ajo shtrihet në anën lindore të Detit Adriatik përballë Italisë. E vetëshpallura Toka e Shqiponjave ka një klimë mesdhetare, plazhe dhe male piktoreske, dhe një kosto jetese sa gjysma e mesatares amerikane. Krimi është i ulët dhe qeveria është mjaft e qëndrueshme (megjithëse një plan që përfshin dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner, për të ndërtuar projekte të mëdha luksoze përgjatë bregdetit Adriatik ka shkaktuar protesta në rritje). Kujdesi shëndetësor është i lirë sipas standardeve amerikane, i përshtatshëm dhe po përmirësohet, por disa pacientë ende preferojnë të përdorin specialistë në Itali ose Londër. Sigurimi shëndetësor privat është i domosdoshëm. Anglishtja flitet, veçanërisht nga shqiptarët e rinj, por jo kudo, dhe shqipja, e cila ka 36 shkronja, mund të jetë e vështirë për t'u mësuar. Nuk ka traktat tatimor me SHBA-në që ndalon taksimin e dyfishtë, por normat e taksave të Shqipërisë janë të ulëta dhe kredia tatimore e huaj e SHBA-së ndihmon shumë. Një pensionist amerikan mund të qëndrojë në vend si "turist" për një vit të plotë, shumë kohë për të punuar për të fituar leje më të gjata. Vizat njëvjeçare që lejojnë nomadët dixhitalë të punojnë (të quajtura "Leje Unike"), një rrugë tjetër për një qëndrim të pacaktuar, janë në dispozicion dhe mund të rinovohen pesë herë. Hapi tjetër është një Vizë Qëndrimi Afatgjatë D, që çon në një vizë pensioni. Për një çift, kjo kërkon një paraqitje prej rreth 20,000 dollarësh në të ardhura vjetore pensioni nga jashtë vendit. Nga ana tjetër, fluturimet për në SHBA kërkojnë një ndalesë ose ndërrim diku. Përmbytjet nga stuhitë mund të jenë problem. Vendet e njohura përfshijnë kryeqytetin Tirana dhe qytetet bregdetare të Durrësit, Sarandës dhe Vlorës.
Ndër vendet e tjera të rekomanduara janë Portugalia, Greqia, Italia, Spanja, Franca, Malta, Mali i Zi, Sllovenia, Kanadaja, Meksika, Panamaja, Kosta Rika, Kolumbia, Argjentina, Uruguai, Tajlanda, Malajzia, Vietnami, Qipro, Austria, Irlanda, Mauritius dhe Belize.
Disa prej këtyre vendeve ofrojnë kosto jetese shumë më të ulët se SHBA-ja. Tajlanda, Vietnami dhe Malajzia, për shembull, janë veçanërisht tërheqëse për pensionistët që kërkojnë jetë më të lirë, ndërsa Portugalia, Italia, Greqia dhe Spanja ofrojnë klimë mesdhetare, kulturë evropiane dhe shërbime shëndetësore cilësore.
Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit 2024 rreth 712 mijë amerikanë merrnin përfitime të Sigurimeve Shoqërore ndërsa jetonin jashtë SHBA-së, rreth 20% më shumë se 13 vite më parë.
Megjithatë, Forbes paralajmëron se pensionimi jashtë vendit kërkon planifikim të kujdesshëm. Duhet të merren parasysh taksat, sigurimi shëndetësor, gjuha, largësia nga familja, siguria dhe procedurat e qëndrimit.
Për shkak të rrezikut të lartë nga fatkeqësitë natyrore dhe ndryshimet klimatike, Filipinet dhe Indonezia nuk janë përfshirë në listën e këtij viti. Ndërsa në Spanjë dhe Francë janë marrë parasysh edhe rreziqet në rritje nga zjarret dhe temperaturat ekstreme.