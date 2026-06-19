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Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 46 raste për periudhën 12.06.2026-19.06.2026

Sipas një njoftimi thuhet se gjatë periudhës së punës 12.06.2026-19.06.2026, në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 46 raste të reja.

Prej tyre 36 raste, dhunë në familje, 2 raste pwr trafikim me njerëz, njw dhunim, etj.

“01 rast, Tentim dhunim, 01 rast, Krime Lufte, 05 rast, Mospërfillje e Gjykatës, 06 Kërkesa për Urdhër, mbrojtje (KUM) të parashtruara në Gjykatë, 11 Kërkesa për Urdhër mbrojtje Emergjente (KUME), 04 Kërkesa për ndryshim të UM-së, 02 Kërkesa për vazhdim të UM-së, 01 Kërkesa për ndërprerje të UM-së, 01 Ankesë, 02 Parashtresa, 15 Aktvendime të aprovuara, 01 Aktvendime të refuzuara, 85 Seanca gjyqësore, 13 Seanca në prokurori, 110 Këshilla juridike, 17 Aktgjykime dënuese, 02 Aktgjykime liruese, 01 Aktgjykim refuzues, 01 Përfaqësim i rastit në polici, 02 Referim i rastit në ANJF, 07 Referim i rastit në QPS”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/



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