Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave trajtoi 46 raste të reja brenda një jave, shumica dhunë në familje
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave ka trajtuar 46 raste për periudhën 12.06.2026-19.06.2026
Sipas një njoftimi thuhet se gjatë periudhës së punës 12.06.2026-19.06.2026, në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, mbrojtësit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtuar gjithsej 46 raste të reja.
Prej tyre 36 raste, dhunë në familje, 2 raste pwr trafikim me njerëz, njw dhunim, etj.
“01 rast, Tentim dhunim, 01 rast, Krime Lufte, 05 rast, Mospërfillje e Gjykatës, 06 Kërkesa për Urdhër, mbrojtje (KUM) të parashtruara në Gjykatë, 11 Kërkesa për Urdhër mbrojtje Emergjente (KUME), 04 Kërkesa për ndryshim të UM-së, 02 Kërkesa për vazhdim të UM-së, 01 Kërkesa për ndërprerje të UM-së, 01 Ankesë, 02 Parashtresa, 15 Aktvendime të aprovuara, 01 Aktvendime të refuzuara, 85 Seanca gjyqësore, 13 Seanca në prokurori, 110 Këshilla juridike, 17 Aktgjykime dënuese, 02 Aktgjykime liruese, 01 Aktgjykim refuzues, 01 Përfaqësim i rastit në polici, 02 Referim i rastit në ANJF, 07 Referim i rastit në QPS”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/