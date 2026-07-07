Vijojnë punimet për ndërtimin e rrugës Shipashnicë, Desivojcë dhe Tërstenë
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se punimet në projektin për ndërtimin e rrugës Shipashnicë, Desivojcë dhe Tërstenë në Komunën e Kamenicës, po zhvillohen sipas planit dinamik, ndërsa ekipet në terren po realizojnë me intensitet fazat e radhës të punimeve.
Sipas ministrisë ky investim do të përmirësojë infrastrukturën rrugore në këtë zonë, sigurinë në komunikacion, lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe krijuar kushte më të favorshme për zhvillimin ekonomik dhe social të lokaliteteve që përshkon kjo rrugë.
“Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit mbetet e përkushtuar në realizimin e projekteve që modernizojnë rrjetin rrugor të vendit dhe sigurojnë infrastrukturë cilësore për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/