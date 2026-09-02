Vazhdojnë punimet në Kuzhinën Qendrore në Podujevë, do të ushqehen mbi 10 mijë nxënës
Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në Kuzhinën Qendrore, një projekt që synon të mundësojë përgatitjen e ushqimit për mbi 10 mijë nxënës.
Sipas Bulliqit, objekti ka një sipërfaqe prej 1,150 metrash katrorë dhe do t’u shërbejë fëmijëve nga çerdhet, parafillorët e deri te nxënësit e klasës së nëntë.
Kuzhina Qendrore, sipas njoftimit, do të funksionojë sipas standardeve bashkëkohore dhe do të përfshijë hapësira për përgatitjen e ushqimit të ngrohtë dhe të ftohtë, restorant, si dhe ambiente të tjera përcjellëse.
“Një investim i rëndësishëm për cilësi, siguri dhe ushqim të shëndetshëm për fëmijët tanë”, ka shkruar Bulliqi. /Telegrafi/
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