Trajtimi që i bën qerpikët natyralë të duken më të gjatë, më të dendur dhe më të errët
Pa zgjatje artificiale dhe pa rutinë të përditshme, sytë mund të duken më të hapur e më të freskët
Gjatë sezoneve të fundit, lash lift është bërë një nga trajtimet më të kërkuara të bukurisë, sidomos gjatë verës, kur shumica e grave dëshirojnë sa më pak grim dhe një rutinë sa më të thjeshtë ditore. Përparësia më e madhe e këtij trajtimi është pamja natyrale dhe e kuruar, pa nevojën e stilimit të përditshëm të qerpikëve.
Kjo metodë është bërë zgjedhje e preferuar për të gjitha ato që duan një pamje të rregullt, por jo të tepruar. Një tjetër përparësi është se e thekson bukurinë natyrale, pa krijuar efekt artificial.
Hybrid lash lift është ritual bukurie më i avancuar se lash lift-i klasik dhe jep rezultat më të theksuar, më të hapur dhe pak më dramatik. Me këtë trajtim mund të ngrihen qerpikët e sipërm, ndërsa sipas dëshirës së klientes mund të trajtohen edhe qerpikët e poshtëm.
Lash lift-i klasik dhe hybrid lash lift kanë të njëjtin qëllim bazë: ngritjen dhe lakimin e qerpikëve natyralë. Megjithatë, ato dallojnë nga intensiteti i efektit dhe nga hapat shtesë që përfshihen gjatë trajtimit, transmeton Telegrafi.
“Botoksi” u jep qerpikëve pamje më të plotë
Përveç vetë ngritjes së qerpikëve, gjatë trajtimit zakonisht bëhet edhe ngjyrosja e tyre, si dhe një trajtim ushqyes, i njohur në sallone si “botoks për qerpikë”. Ky nuk duhet ngatërruar me botoksin mjekësor; bëhet fjalë për një trajtim kujdesi që përdoret për t’i ushqyer, hidratuar dhe forcuar vizualisht qerpikët pas lash lift-it.
Zakonisht përmban përbërës si:
• keratinë
• kolagjen
• acid hialuronik
• vitamina dhe aminoacide
• vajra ushqyes dhe proteina
Kjo zgjidhje estetike i ushqen dhe i hidraton qerpikët, sidomos nëse janë të thatë, të dobët ose të dëmtuar. Gjithashtu u jep shkëlqim, i bën më të butë dhe krijon përshtypjen e qerpikëve më të plotë dhe më të shëndetshëm.
Procedura përsëritet pas rreth dy muajsh
Trajtimi zgjat afërsisht një orë dhe mund të përsëritet çdo dy muaj. Gjatë periudhës sa zgjat efekti, rekomandohet edhe kujdesi në shtëpi, në mënyrë që qerpikët të mbeten sa më të ushqyer dhe të rregullt.
Përparësitë e lash lift-it janë të shumta: përdorimi i maskarës reduktohet në minimum, nuk ka nevojë për lakues qerpikësh, ndërsa sytë duken më të hapur, më të freskët dhe më të pushuar.
Efekti zakonisht zgjat nga katër deri në tetë javë, në varësi të tipit të qerpikëve natyralë dhe ciklit të tyre të rinovimit.
Tani trajtohen edhe qerpikët e poshtëm
Kujdesi estetik Hybrid Lash Lift, sipas dëshirës, mund të bëhet edhe qerpikët e poshtëm, por kjo nuk është pjesë e detyrueshme e shërbimit.
Qëllimi i trajtimit të qerpikëve të poshtëm është që shikimi të duket edhe më i hapur dhe më i balancuar. Qerpikët e poshtëm shpesh janë të drejtë ose të kthyer nga brenda, ndaj me trajtim të lehtë mund të duken më të gjatë, më të rregullt dhe më të definuar.
Nëse trajtohen, qerpikët e poshtëm zakonisht nuk lakohen aq fort sa ata të sipërm, por vetëm rregullohen lehtë për të krijuar pamje më të pastër dhe më harmonike.
Megjithatë, ky hap nuk u përshtatet të gjithëve. Duhet pasur kujdes sidomos te klientet që:
• kanë qerpikë të poshtëm natyralisht shumë të gjatë
• kanë kapakë të rënë të syve
• kanë formë specifike të syrit, ku qerpikët e poshtëm mund të duken tepër të theksuar
Çfarë efekti jep kjo teknikë?
Ky trajtim bën që qerpikët natyralë të duken:
• më të gjatë – sepse ngrihen nga rrënja dhe shihet gjatësia e tyre e plotë
• më të lakuar – krijohet efekti sikur janë gjithmonë të kthyer me lakues
• më të dendur – për shkak të formës së ngritur, duken vizualisht më të plotë
• më të errët – nëse bashkë me lash lift bëhet edhe ngjyrosja e qerpikëve
• me shikim më të hapur – sytë duken më të mëdhenj, më të freskët dhe më të pushuar
Hybrid lash lift kombinon ngritjen, lakimin, ngjyrosjen dhe kujdesin për qerpikët natyralë, duke ofruar efekt afatgjatë të një shikimi më të hapur, pa zgjatje artificiale dhe pa përdorim të përditshëm të maskarës. /Telegrafi/