Në treg ofrohet për shitje shtëpi me sipërfaqe 350m², e pajisur me fletë poseduese, e vendosur në Lagjen Qëndresa Home - zonë private dhe e organizuar për banim rezidencial.
Objekti ka orientim nga të gjitha anët, duke siguruar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, dhe është i ndarë në përdhes dhe një kat. Organizimi i brendshëm përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, pesë banjo, një tualet shtesë, depo dhe dy ballkone.
Sistemi i ngrohjes është i shumëfishtë - me energji elektrike, dru dhe pompë termike - ndërsa shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner, duke ofruar fleksibilitet dhe rehati në çdo stinë.
Prona shtrihet në truall prej 5 Ari, me hapësirë të mjaftueshme për vendparkim dhe garazh. Në pjesën e jashtme përfshihet pishinë dhe jacuzzi, elemente që e plotësojnë konceptin e jetesës komode dhe private.
Lagjja Qëndresa Home karakterizohet nga ambient i qetë dhe siguri, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë hapësirë, privatësi dhe standard të lartë jetese.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 5 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike,
- KEDS,
- Dru
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
