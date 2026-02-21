Në treg ofrohet për shitje shtëpi me sipërfaqe 350m², e pajisur me fletë poseduese, e vendosur në Lagjen Qëndresa Home - zonë private dhe e organizuar për banim rezidencial.

Objekti ka orientim nga të gjitha anët, duke siguruar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, dhe është i ndarë në përdhes dhe një kat. Organizimi i brendshëm përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, pesë banjo, një tualet shtesë, depo dhe dy ballkone.

Sistemi i ngrohjes është i shumëfishtë - me energji elektrike, dru dhe pompë termike - ndërsa shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner, duke ofruar fleksibilitet dhe rehati në çdo stinë.

Prona shtrihet në truall prej 5 Ari, me hapësirë të mjaftueshme për vendparkim dhe garazh. Në pjesën e jashtme përfshihet pishinë dhe jacuzzi, elemente që e plotësojnë konceptin e jetesës komode dhe private.

Lagjja Qëndresa Home karakterizohet nga ambient i qetë dhe siguri, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë hapësirë, privatësi dhe standard të lartë jetese.


Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 5 dhoma gjumi
  • 5 banjo
  • 2 Tarraca
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: Pompë termike,
  • KEDS,
  • Dru
  • Garazh
  • Vendparkim
  • Kondicioner
  • TV

