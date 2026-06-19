Shamia rreth kokës rikthehet si trend veror, me stilin që e adhuronte Audrey Hepburn
Një detaj i vogël, i lidhur në mënyrën e duhur, mund ta bëjë edhe kombinimin më të thjeshtë të duket i kuruar dhe shumë femëror
Ekziston një detaj mode që rikthehet herë pas here çdo sezon, ndërsa këtë verë ka bërë një rikthim të madh. Shamitë nuk janë më vetëm një aksesor praktik – ato janë kthyer në një element kyç që edhe kombinimin më të thjeshtë mund ta shndërrojë në një pamje të spikatur dhe elegante.
Edhe pse ka mënyra të shumta për t’i mbajtur, një stil po tërheq veçanërisht vëmendjen. Bëhet fjalë për lidhjen e shamisë rreth kokës, një mënyrë që menjëherë të kujton atmosferën e Hollivudit të vjetër dhe elegancën e përjetshme të Audrey Hepburnit.
Shamitë janë në qendër të vëmendjes
Ky aksesor i thjeshtë, por i sofistikuar, po pushton pasarelat, rrugët dhe rrjetet sociale. I vendosur rreth kokës, ai i jep pamjes një ndjesi retro, femërore dhe shumë të kuruar, pa kërkuar shumë përpjekje, transmeton Telegrafi.
Audrey Hepburn, gruaja që e ktheu shaminë në simbol stili
Emri i Audrey Hepburnit edhe sot lidhet me sofistikim, thjeshtësi dhe shije mode që nuk del nga koha. Përveç roleve legjendare në film, ajo mbetet e kujtuar edhe si një nga ikonat më të mëdha të modës së shekullit XX.
Kur shfaqej në publik, vëmendjen nuk e tërhiqte vetëm fama e saj, por edhe mënyra se si zgjidhte veshjet dhe detajet. Pikërisht shamitë ishin ndër aksesorët e saj të preferuar – i mbante në një mënyrë që dukej elegante, e butë dhe krejtësisht natyrale.
Mënyra e veçantë e lidhjes rreth kokës u bë një nga shenjat e saj dalluese. Edhe pse në pamje të parë mund të duket si teknikë e ndërlikuar, ky stil retro mund të arrihet shumë lehtë.
Si ta lidhni shaminë në stilin e Audrey Hepburnit?
Për këtë pamje të njohur ju duhet vetëm shamia juaj e preferuar dhe disa minuta kohë.
Fillimisht paloseni në formë trekëndëshi, pastaj vendoseni rreth shpatullave. Skajet që bien përpara lidhini në nyjë, më pas rrotullojeni shaminë në mënyrë që nyja të kalojë pas dhe me kujdes ngrijeni mbi kokë.
Efekti përfundimtar varet nga pamja që dëshironi: më e lirshme, me flokë të lëshuar, ose më elegante, me flokë të mbledhur në topuz. Për një prekje të vërtetë retro, shtoni syze të mëdha të frymëzuara nga stili i viteve ’50 dhe ’60.
Audrey Hepburn dëshmoi se një detaj i vogël mode mund ta ndryshojë krejtësisht pamjen – dhe duket se sekreti i saj i elegancës po rikthehet sërish në rrugë. /Telegrafi/