Rikthehen tonet e ngrohta dhe dukja natyrale: 6 ngjyra flokësh për stinën e re
Nga nuancat e buta blonde deri te tonet e thella kafe, trendet e reja favorizojnë flokët që duken elegantë, të kuruar dhe natyralisht të bukur
Pas viteve me tone të ftohta, hiri dhe stile tepër minimaliste, fokusi rikthehet te ngrohtësia, jo vetëm në modë, por edhe në botën e bukurisë. Tendencat për flokët po orientohen drejt nuancave më të buta që përshtaten me ngjyrën e lëkurës, në vend se ta mbulojnë atë. Në vend të kontrasteve të forta dhe ngjyrave të sheshta, në qendër vijnë flokët me pamje natyrale, shkëlqim, thellësi dhe teksturë.
Bëhet fjalë për tone elegante që shkrihen me ngjyrën natyrale të flokëve dhe pasurohen me reflektime të buta. Qëllimi nuk është transformimi i madh, por një version më i bukur dhe më i rafinuar i ngjyrës suaj natyrale.
Nga blondja në tonet më të buta, te nuancat me nëntone të ngrohta dhe loja me fijet e çelura, deri te tonet e thella kafe, më poshtë gjeni udhëzuesin me gjashtë ngjyrat që do të dominojnë sezonin, transmeton Telegrafi.
Kafe espresso
Kafja espresso është një nuancë e thellë dhe e pasur që bashkon tonet e kafes së errët me nëntone të ngrohta. Ndryshe nga nuancat e ftohta çokollatë, kjo ngjyrë duket më e butë dhe më luksoze. Është ideale për ato që duan flokë të errët, por pa ashpërsi. Shfaqet veçanërisht bukur te flokët me shkëlqim dhe të kuruar, ndërsa është bazë perfekte për fije të holla në tone të ngrohta.
Çfarë të kërkoni në sallon? Një kafe e errët dhe e thellë me nëntone të ngrohta, pa reflektime hiri apo gri. Kërkoni bazë “espresso” me shkëlqim natyral, jo të zezë të plotë.
Blondja e gjalpit
Blondja e gjalpit është një nga nuancat më të kërkuara të sezonit falë butësisë dhe ngrohtësisë së saj. Është një blond kremoz me nëntone të arta që i japin fytyrës dritë dhe ngrohtësi. Kjo nuancë duket më natyrale se blondja platin dhe është shumë më e lehtë për t’u mirëmbajtur. Ideale për pranverë, sepse jep freski dhe elegancë.
Çfarë të kërkoni në sallon? Një blond i ngrohtë dhe kremoz me tone të arta, por pa verdhëzim. Kombinimi i zbardhimit të lehtë me tonim jep rezultatin më të mirë.
Tonet e mjaltit
Nuancat e mjaltit me bazë druri teak krijojnë ekuilibër perfekt mes toneve të arta dhe të kafes. Kjo ngjyrë kujton flokët gështenjë që janë çelur natyrshëm nga dielli. Jep ngrohtësi, thellësi dhe pamje të shëndetshme pa efekt të tepruar.
Çfarë të kërkoni në sallon? Fije të holla ose balayage në ton mjalti me bazë më të errët dhe të ngrohtë.
Ngjyra e kanellës
Kanella është zgjedhje ideale për ato që duan ngrohtësi me karakter. Kombinon tone bakri dhe kafeje, duke i dhënë flokëve gjallëri dhe dinamizëm. Thekson bukur sytë jeshilë dhe kafe, si edhe tonet e ngrohta të lëkurës.
Çfarë të kërkoni në sallon? Një nuancë kafe-bakri e ngrohtë, e frymëzuar nga kanella, pa të kuqe të fortë.
Blondja bezhë
Kjo nuancë është mesatarja perfekte midis blondeve të ngrohta dhe neutrale. Duket elegante dhe natyrale, pa tone të verdha apo gri. Është ideale për ato që duan flokë të çelur me efekt të rafinuar dhe kalim të butë gjatë rritjes së flokëve.
Çfarë të kërkoni në sallon? Një blond neutral që balancon tonet bezhë dhe të arta, me disa nuanca të kombinuara për rezultat më natyral.
Kafe me dimensione
Kjo tendencë bazohet në lojën e dritës dhe hijes brenda paletës së kafes. Në vend të një ngjyre të vetme, flokët marrin thellësi dhe lëvizje falë disa toneve të ngrohta. Kjo e bën flokun të duket më i dendur dhe i jep fytyrës freski.
Çfarë të kërkoni në sallon? Një kafe me disa nuanca të afërta që krijojnë thellësi dhe lëvizje, pa fije klasike të dukshme. /Telegrafi/