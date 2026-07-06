Problemet me ujin në Rahovec, Latifi takon drejtuesit e KRU “Gjakova”
Kryetari i Komunës së Rahovecit Smajl Latifi është takuar me përfaqësuesit e KRU “Gjakova”.
Latifi priti në takim kryeshefin e KRU “Gjakova”, Hasan Krasniqi, të cilët së bashku diskutuan për gjendjen e furnizimit me ujë të pijëshem në Komunën e Rahovecit.
“Gjatë takimit u kërkua sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm me ujë gjatë sezonit veror, sanimi i shpejtë i defekteve, përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit, si dhe zgjidhja e çështjes së furnizimit me ujë në Drenoc, Senoc dhe fshatrat e zonës së Opterushës”, thuhet në postimin e Latifti në rrjetin social Facebook.
Të dy palët u dakorduan, që kërkesat dhe shqetësimet e qytetarëve të trajtohen me prioritet, që synon angazhimin për përmirësimin e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve në furnizimin me ujë. /Telegrafi/