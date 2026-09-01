Përleshje në një lokal në Fushë Kosovë, arrestohen tre persona
Tre persona janë arrestuar në Fushë Kosovë, pasi dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje në një lokal janë përleshur fizikisht mes vete.
Rasti ka ndodhur më 31 gusht, rreth orës 21:20.
Sipas Policisë së Kosovës, në mesin e të arrestuarve është një mashkull kosovar dhe dy shtetas të Serbisë.
Si pasojë e përleshjes, të dyshuarit kanë pësuar lëndime trupore, ndërsa dyshohet se kanë dëmtuar edhe disa orendi në lokal.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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