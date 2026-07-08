ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komuna e Shtimës ka njoftuar se sot, më 8 korrik 2026, ka përfunduar ndërtimi i trotuareve në fshatrat Petrovë dhe Gjyrkoc.

Në njoftim thuhet se, përveç ndërtimit të trotuarit, është realizuar edhe infrastruktura përcjellëse, përkatësisht ndriçimi publik, i cili rrit sigurinë dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve edhe gjatë orëve të mbrëmjes.

Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, tha se investimet në infrastrukturë do të vazhdojnë në të gjitha pjesët e komunës, me qëllim të përmirësimit të kushteve të jetesës dhe ofrimit të shërbimeve sa më cilësore për qytetarët.

"Punët e mira dhe investimet do të vazhdojnë në çdo pjesë të komunës”, deklaroi Aliu. /Telegrafi/



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