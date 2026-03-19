Në një nga zonat më dinamike të Prishtinës, në Rrugën C, ofrohet për shitje një banesë penthouse me sipërfaqe banimi 115m², e shoqëruar me një terasë prej 167m², në një objekt të ndërtuar nga KAWA.
Ajo që e dallon këtë pronë është kombinimi i hapësirës së brendshme me një terasë të madhe dhe të shfrytëzueshme, duke krijuar mundësi për një mënyrë jetese më të hapur dhe funksionale. Banesa ka orientim nga perëndimi, duke ofruar ndriçim natyral gjatë ditës dhe një ambient të rehatshëm për qëndrim.
Organizimi i brendshëm përfshin qëndrimin ditor me kuzhinë, tri dhoma gjumi - ku secila ka qasje direkte në terasë, dy banjo, si dhe garazh, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për jetesë familjare.
Banesa është tërësisht e mobiluar, duke ofruar një ambient të gatshëm për banim, ndërsa sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike dhe është e pajisur edhe me kondicioner.
Ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor dhe ofron garazh për banorët, ndërsa lokacioni në Rrugën C siguron qasje të lehtë në rrugët kryesore dhe në të gjitha shërbimet e nevojshme për jetesë të përditshme.
Kjo pronë përfaqëson një mundësi për ata që kërkojnë hapësirë më të madhe, komoditet dhe një element shtesë si terasa, në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo, Dhoma
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Kondicioner
- Ashensor
- Garazh
- TV
Kontakti:
Agjenti: Rem Avdiu
Emaili: rem.avdiu@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
