Parfumi e humb aromën pas vetëm një ore? Ky mund të jetë gabimi që po bëni
Nuk është gjithmonë faji te cilësia e parfumit – shpesh arsyeja fshihet te një shprehi e vogël që e bëjmë pa e vënë re
Blini parfumin që e adhuroni, e hidhni në mëngjes para se të dilni nga shtëpia, ndërsa pas një ose dy orësh ju duket sikur aroma është zhdukur plotësisht. Shumë gra në këtë rast mendojnë se problemi qëndron te cilësia e parfumit, por ekspertët thonë se arsyeja zakonisht është shumë më e thjeshtë.
Mënyra se si e aplikoni, e ruani dhe e përdorni parfumin mund të ketë ndikim shumë më të madh në qëndrueshmërinë e tij sesa vetë çmimi i shishes.
Nëse ju duket se aroma juaj e preferuar avullon shumë shpejt, ndoshta po bëni një nga gabimet më të zakonshme.
Gabimi më i madh: aplikimi i parfumit në lëkurë të thatë
Parfumi qëndron shumë më mirë në lëkurë të hidratuar sesa në lëkurë të thatë.
Prandaj ekspertët këshillojnë që, para aplikimit të parfumit, të përdorni një krem neutral ose losion pa aromë. Lëkura e hidratuar i mban më gjatë notat aromatike, ndërsa lëkura e thatë mund të bëjë që parfumi të zbehet shumë më shpejt sesa do të dëshironit.
Pikërisht për këtë arsye, kujdesi për lëkurën është hapi i parë drejt një arome më të qëndrueshme, transmeton Telegrafi.
Mos i fërkoni kyçet pas aplikimit
Kjo është një shprehi që shumë njerëz e bëjnë pothuajse pa e vënë re.
Pasi e hedhin parfumin në kyçe, automatikisht i fërkojnë duart me njëra-tjetrën. Mirëpo, në këtë mënyrë mund të prishet më shpejt struktura e disa notave aromatike, sidomos e atyre më delikateve, të cilat i japin parfumit karakter dhe thellësi.
Në vend të kësaj, lëreni parfumin të thahet natyrshëm në lëkurë.
Parfumi nuk duhet të aplikohet vetëm në qafë
Shumica e njerëzve e hedhin parfumin vetëm në qafë dhe kyçe, por ekspertët rekomandojnë që vëmendje t’u kushtohet edhe të ashtuquajturave pika të ngrohta të trupit.
Këto janë zona që natyrshëm lëshojnë më shumë nxehtësi dhe ndihmojnë që aroma të çlirohet gradualisht gjatë ditës.
Ndër to janë:
• zona pas veshëve
• pjesa e brendshme e bërrylave
• pjesa e pasme e qafës
• pjesa pas gjunjëve
Në këto zona, parfumi shpesh zgjat më shumë dhe zhvillohet më gradualisht gjatë ditës.
Banjoja nuk është vendi i duhur për ta ruajtur parfumin
Shumë njerëz i mbajnë parfumet pikërisht aty ku i përdorin më shpesh – në banjo.
Megjithatë, lagështia dhe ndryshimet e temperaturës mund të ndikojnë negativisht në përbërjen e aromës dhe me kalimin e kohës të ulin cilësinë dhe qëndrueshmërinë e saj.
Parfumet i ruajnë më gjatë vetitë e tyre kur mbahen në një vend të errët, të thatë dhe pak më të freskët, larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
Rrobat dhe flokët mund ta mbajnë aromën më gjatë se lëkura
Disa materiale shpesh e ruajnë aromën shumë më gjatë sesa vetë lëkura.
Prandaj, shumë ekspertë rekomandojnë që parfumi të spërkatet lehtë edhe në flokë, shall ose rroba. Megjithatë, duhet pasur kujdes, sepse disa parfume mund të lënë njolla në pëlhura të ndjeshme.
Jo çdo parfum është krijuar për të zgjatur njësoj
Në qëndrueshmërinë e aromës ndikon edhe përqendrimi i saj.
Spërkatjet aromatike dhe eau de toilette zakonisht zgjasin më pak, sepse përmbajnë përqendrim më të ulët të vajrave aromatike. Eau de parfum dhe parfumet me përqendrim më të lartë zakonisht qëndrojnë dukshëm më gjatë në lëkurë, falë përbërjes më të pasur.
Prandaj nuk është realiste të prisni që një aromë e lehtë verore të zgjasë njësoj si një parfum me përqendrim të lartë.
Më pak shpesh është më shumë
Ekspertët theksojnë se përshtypjen luksoze nuk e krijon sasia e parfumit që keni hedhur, por mënyra se si aroma zhvillohet gjatë ditës.
Aplikimi i duhur, hidratimi i mirë i lëkurës dhe ruajtja e përshtatshme e shishes shpesh bëjnë shumë më tepër ndryshim sesa disa spërkatje shtesë.
Ndonjëherë janë pikërisht këto shprehi të vogla që vendosin nëse parfumi juaj i preferuar do të zhduket pas një ore apo do t’ju shoqërojë gjatë gjithë ditës. /Telegrafi/