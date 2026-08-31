Para konservimit, mos i futni menjëherë domatet e gjelbra në kavanoz: Ky hap i bën më të forta dhe më të shijshme
Një hap i thjeshtë para se të futen në kavanoz mund të ndryshojë mënyrën si e përthithin marinadën dhe erëzat
Kur vera i afrohet fundit, në bimë shpesh mbeten domate të gjelbra që nuk kanë më kohë të piqen. Në vend që të hidhen, prej tyre mund të përgatiten konserva shumë të shijshme.
Një mënyrë e vjetër ndihmon që domatet e forta ta përthithin më mirë marinadën dhe erëzat: para se të vendosen në kavanoz, përvëlohen shkurt me ujë të valë.
Mjaftojnë vetëm dy deri në tre minuta. Qëllimi nuk është që domatet të zihen apo të zbuten plotësisht, por që lëkura e tyre e fortë të bëhet pak më e depërtueshme. Kështu ato i marrin më mirë aromat e hudhrës, rrikës, majdanozit, piperit dhe erëzave të tjera, ndërsa brendësia mbetet e fortë dhe krokante.
Pse ndihmon uji i valë?
Domatet e gjelbra kanë strukturë më të fortë dhe lëkurë më të trashë se domatet e pjekura. Kur futen menjëherë në marinadë, nevojitet më shumë kohë që shijet të depërtojnë përmes sipërfaqes.
Kontakti i shkurtër me ujin e valë e zbut lehtë pjesën e jashtme, por nëse domatet nxirren në kohë, ato nuk e humbin fortësinë.
Prandaj, mos e zgjatni procesin. Dy deri në tre minuta janë të mjaftueshme. Nëse qëndrojnë më gjatë në ujë të nxehtë, domatet fillojnë të gatuhen dhe tekstura ndryshon, transmeton Telegrafi.
Si përgatiten domatet e gjelbra?
Fillimisht lajini mirë dhe hiquani bishtat. Mund t’i shponi disa herë me një kruajtëse dhëmbësh, sidomos rreth vendit ku ka qenë bishti.
Vendosini në një enë, mbulojini me ujë të valë dhe lërini dy deri në tre minuta. Më pas kullojeni ujin dhe lërini domatet të ftohen pak.
Nëse dëshironi që erëzat të depërtojnë edhe më mirë, secilën domate mund ta prisni pak në mes, pa e ndarë plotësisht. Në hapje mund të vendosni një fetë të hollë hudhre dhe disa gjethe majdanozi.
Pastaj domatet vendosen në kavanoza.
Cilat erëza u përshtaten më së miri?
Me domatet e gjelbra kombinohen mirë hudhra, majdanozi ose kopra, kokrrat e piperit të zi, dafina, qepa, rrika dhe speci djegës.
Për marinadën zakonisht përdoren ujë, kripë, sheqer dhe uthull. Sasinë e erëzave mund ta përshtatni sipas shijes, por raportin e ujit, uthullës dhe kripës është më mirë ta merrni nga një recetë e provuar.
Siguria është më e rëndësishme se “sekreti” i shijes
Përvëlimi me ujë të valë mund ta përmirësojë teksturën dhe shijen, por nuk e zëvendëson pasterizimin.
Nëse receta kërkon që kavanozat e mbushur të pasterizohen, ky hap nuk duhet anashkaluar vetëm sepse domatet janë përvëluar më parë.
Edhe aciditeti i marinadës ka rëndësi për ruajtjen e sigurt, prandaj nuk rekomandohet përcaktimi i sasisë së uthullës, ujit dhe kripës “me sy”.
Nëse deri tani i keni vendosur domatet e gjelbra drejtpërdrejt në kavanoz, herën tjetër mund ta provoni këtë hap të thjeshtë: lajini, shpojini, përvëlojini me ujë të valë për dy deri në tre minuta dhe më pas vazhdoni me recetën tuaj të provuar.
Sidomos te domatet shumë të forta, këto pak minuta mund të bëjnë ndryshim të dukshëm në mënyrën si e përthithin marinadën dhe erëzat. /Telegrafi/