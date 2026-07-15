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Ndërmarrja Publike Lokale “Kastrioti” ka njoftuar se sot, më 15 korrik, kanë filluar punimet në rregullim dhe pastrimin e oborrit të shkollës “Dr. Ibrahim Rugova” në Mazgit të Obiliqit.

Sipas njoftimit, punëtorët e operativës janë duke realizuar këtë aktivitet, gjatë realizimit janë kryer pastrimi i hapësirave të jashtme, kositja dhe rregullimi i gjelbërimit, si dhe mirëmbajtja e përgjithshme e oborrit.

Qëllimi i këtij aktiviteti është krijimi i një ambienti të pastër, të rregullt dhe më të sigurt për të gjithë. /Telegrafi/



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