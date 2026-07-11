Ngjyra e flokëve që duket natyrale dhe nuk kërkon vizita të shpeshta te frizeri
Nuk bie në sy menjëherë, por pikërisht kjo e bën efektin e saj kaq të veçantë, elegant dhe misterioz
Nëse diçka është bërë e qartë në botën e bukurisë, është se epoka e maksimalizmit dalëngadalë i ka paketuar valixhet dhe është zhvendosur në arkivin Y2K, bashkë me kaçurrelat tepër të rregulluara dhe kontrastet e theksuara.
Sot kërkohet krejt e kundërta: flokë që duken sikur nuk janë “punuar” shumë, por që, në mënyrë pothuajse misterioze, duken të përsosur. Pikërisht këtu hyn në skenë Ghost Blonde – nuanca bionde më e dëshiruar e verës 2026.
Kjo ngjyrë nuk është bionde klasike, nuk është as balayage tipik dhe sigurisht nuk është ai momenti dramatik “para dhe pas” nga reklamat e salloneve të bukurisë. Ghost Blonde është diçka shumë më delikate – pothuajse e pakapshme. Bëhet fjalë për fije shumë të holla e diskrete, më të çelëta, të cilat shkrihen aq natyrshëm me ngjyrën bazë të flokëve, sa ndonjëherë duket sikur nuk ekzistojnë fare. Megjithatë, flokët duken më të shtrenjtë, më me shkëlqim dhe vizualisht më të butë, transmeton Telegrafi.
Emri nuk është zgjedhur rastësisht. Kjo nuancë quhet “ghost”, sepse nuk shihet qartë ku përfundon ngjyra natyrale dhe ku nis ndërhyrja bionde. Gjithçka duket sikur flokët janë çelur vetë nga dielli, pa frizer, pa dramë dhe pa përpjekje të dukshme. Rezultati është ai efekti i famshëm: “sapo jam kthyer nga deti, por prapë dukem e rregulluar” – edhe nëse deti nuk është parë prej muajsh.
Për të arritur efektin Ghost Blonde, nga frizeri kërkohet një balayage shumë i butë dhe minimalist. Fokusi është te fijet e holla përreth fytyrës dhe përgjatë gjatësisë së flokëve, vetëm një ose dy nuanca më të çelëta se baza natyrale. Qëllimi është që gjithçka të duket si çelje natyrale nga dielli, jo si ngjyrosje klasike. Sa më pak kontrast, aq më modern dhe më luksoz duket efekti.
Por magjia e vërtetë e kësaj nuance nuk qëndron vetëm te estetika, por edhe te prakticiteti. Ghost Blonde është përkufizimi i luksit që kërkon pak mirëmbajtje. Nuk ka rrënjë të theksuara, nuk ka nevojë për vizita të shpeshta te frizeri dhe nuk ka panik para pasqyrës kur drita nuk është në favorin tuaj. Ndërsa flokët rriten, gjithçka vazhdon të shkrihet natyrshëm, pa vija të forta dhe pa atë momentin: “ose urgjent te frizeri, ose kapelë”.
Me fjalë të tjera, kjo është ngjyra për të gjithë ata që duan efekt editoriali, por pa komplikime në jetën reale. Diskrete, elegante dhe mjaftueshëm “e padukshme” për t’u dukur si një sekret bukurie që nuk e dinë të gjithë. /Telegrafi/