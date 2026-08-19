Në Kostërrc të Skenderajt përurohet obelisku me shkronjat e UÇK-së
Në fshatin Kostërrc të Skenderajt është përuruar obelisku me shkronjat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), në një ceremoni të mbajtur më 16 gusht 2026, në orën 19:00.
Projekti u realizua nga Berat Dervishaj, Bujar Dervishi dhe Fitim Mehmeti, kryetar i fshatit, me kontributin e ish-komandantit të UÇK-së, Musa Dervishaj.
Në realizimin e projektit kontribuoi edhe Petrit Spahiu, i cili dhuroi parcelën dhe ndihmoi në terren. Ndërkaq, në punimet fizike morën pjesë Florim Spahiu me familje, Nexhat Dervishi, Besnik Dervishi dhe Leonard Mehmeti.
Obelisku u financua përmes kontributit të një pjese të qytetarëve vullnetmirë, ndërsa realizimi i tij u bë me angazhimin e organizatorëve dhe kontribuuesve.
Në ceremoninë e përurimit morën pjesë qytetarë, veteranë të UÇK-së dhe mysafirë nga disa qytete të Kosovës.
Në mesin e të pranishmëve dhe folësve ishin kryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, nënkryetari Fadil Nura, ish-komandanti i brigadës, Jetullah Geci, ish-komandanti i UÇK-së, Vesel Aruqi – Rambo, si dhe Ganimete Musliu dhe Sala Jashari.
Ceremonia u shoqërua edhe me program kulturor, të cilin e pasuroi Grupi Folklorik “Rifat Draga”.
Përurimi i obeliskut u ndoq nga një numër i madh qytetarësh nga Kostërrci, Skenderaj dhe qytete të tjera të Kosovës./Telegrafi/