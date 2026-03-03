Ministria e Energjetikës: Rezervat shtetërore të naftës në Maqedoninë e Veriut janë të qëndrueshme
Ministria e Energjetikës thotë se rezervat shtetërore të naftës në Maqedoninë e Veriut janë të qëndrueshme.
Sipas këtij dikasteri me vëmendje po ndiqet situata aktuale energjetike, sidomos në kontekst të tregjeve të naftës dhe rreziqet eventuale gjeopolitike.
Ministria e Energjetikës thekson se Agjencia, përgjegjëse për rezervat e naftës ndjek dhe mirëmban rezervat shtetërore duke siguruar furnizim të pandërprerë, stabilitet të tregut dhe gatishmëri për reagim në kohë në rast të ndonjë cenimi të furnizimit.
