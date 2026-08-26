Mihaliqi në Vushtrri mbetet përkohësisht pa furnizim me ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se fshati Mihaliq i Vushtrrisë do të mbetet përkohësisht pa furnizim me ujë të pijshëm.
Sipas njoftimit, ndërprerja e furnizimit vjen si pasojë e punimeve që po realizohen në rrjetin e ujësjellësit nga Komuna e Vushtrrisë.
Furnizimi me ujë pritet të rikthehet pas përfundimit të punimeve dhe kthimit të furnizimit të rregullt.
KRU “Mitrovica” ka falënderuar banorët për mirëkuptimin. /Telegrafi/
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