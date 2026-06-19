Mickoski takohet me liderët e VLEN-it, fillojnë bisedimet për rikonstruimin e Qeverisë
Pasditën e sotme ka nisur takimi i paralajmëruar ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski dhe përfaqësuesve të VLEN-it, ku në qendër të diskutimeve pritet të jetë rikonstruimi i Qeverisë.
Sipas informacioneve në takim do të diskutohet puna dyvjeçare e kësaj përbërjeje qeveritare, si dhe prioritetet dhe sfidat që e presin ekzekutivin në periudhën e ardhshme.
Ndërkohë, për nesër është paralajmëruar një takim i tjetër i kryeministrit Mickoski me përfaqësuesit e ZNAM-it, partneri i dytë më i vogël i koalicionit qeveritar, me të cilët gjithashtu pritet të diskutohen çështjet që lidhen me funksionimin dhe përbërjen e Qeverisë.
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