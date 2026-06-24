Micevski: Trotinetët elektrikë do të mund të ngasin persona mbi 18 vjeç, shpejtësia e lejuar deri 20 km/h
Trotinetët elektrikë do të mund të ngasin persona mbi moshën 18 vjeç, shpejtësia maksimale është e kufizuar në 20 kilometra në orë, ndërsa po ashpërsohen edhe dënimet, që do të thotë se përveç gjobës, do të ketë edhe një sekuestrim të përkohshëm të skuterit për një periudhë prej 30 ditësh.
Këto janë ndryshimet e reja në Ligjin për Sigurinë në Rrugën Komunale të propozuara nga shumica, të cilat Kuvendi i vendosi në rendin e ditës të seancës së sotme plenare.
Koordinatori i grupit parlamentar të OBRM-PDUKM-së dhe një nga propozuesit e amendamenteve, Nikolla Micevski, tha se amendamentet po propozohen sepse analizat kanë treguar se në dy vjet e gjysmë, rreth 2.000 persona janë përfshirë në aksidente trafiku, nga të cilët 46 kanë vdekur, 556 kanë përfunduar me lëndime të rënda, dhe se për këtë arsye nevojitet një rregullim sistematik i automjeteve të lehta elektrike, pra trotinetëve.
"Po ndërhyhet në shpejtësi, pra shpejtësia maksimale të jetë deri në 20 km në orë me qëllim uljen e shkeljeve me trotinetët elektrikë, po rritet kufiri i moshës, mosha minimale 18 vjeç për drejtimin e trotinetëve. Kufiri i moshës po rritet sepse në më shumë se gjysmën e aksidenteve me trotinetë, ato drejtoheshin nga persona të moshës 16 dhe 17 vjeç.
Propozimi është rigoroz, por lëmë hapësirë për amendamente të ardhshme. Përveç gjobës, po shtrëngohet politika e ndëshkimeve, si dhe po propozohet edhe konfiskimi i përkohshëm i automjetit për një periudhë prej 30 ditësh. Propozoj që ndryshimet në Ligj të miratohen me procedurë të shkurtuar", tha Micevski./Telegrafi/