Mbyllet përkohësisht një pjesë e parkingut në Drenas
Komuna e Drenasit ka njoftuar qytetarët se një pjesë e parkingut do të jetë e mbyllur përkohësisht në Drenas.
Sipas njoftimit për media thuhet se për shkak të pastrimit dhe përgatitjes së parkingut për pranim teknik është mbyllur një pjesë e parkingut përkohësisht.
"Ftohen qytetarët që automjetet të parkuara në atë pjesë t'i largojnë me kohë, orari i mbylljes nga sot 10 korrik nga ora 12:00, ndërsa rihapja do të bëhet të shtunën me 11 korrik ne orën 18:00. Gjatë kësaj periudhe, qasja dhe parkimi në pjesën e shënuar nuk do të lejohen. Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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