MBJELLJA E FARAVE TË DASHURISË
Nga: Roland Orzabal dhe Curt Smith (Tears for Fears, 1989)
Përkthimi: Telegrafi.com
Është koha të ngrihemi
Dhe të tronditim mendësinë e njeriut të zakonshëm
Treni i dashurisë kalon nga bregu në breg
Disk-xhokeu është ai që duam më shumë
A mund të jesh, a mund të jesh krejtësisht pa vese
Dhe të shkatërrosh çdo shpresë për demokraci?
Siç thotë titulli, je i lirë të zgjedhësh
Por ke vezë në fytyrë dhe baltë në këpucë
Një ditë do ta quajnë melankoli, po, po
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Çdo gjë është e mundur
(Farat e dashurisë)
Kur mbjell farat e dashurisë
(Mbjellja e farave)
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Çdo gjë është e mundur
(Farat e dashurisë)
Kur mbjellim farat e dashurisë
(Mbjellja e farave)
Shoh lot në sytë e tyre
Shikojnë qiellin për një ndërhyrje hyjnore
Ushqimi hidhet kot -
Kaq i mirë për t’u ngrënë, kaq i mirë për t’u shijuar
Politikane plakushe me idealet tua të larta
A nuk e ke idenë si ndihen shumica
Pra, pa dashuri dhe pa një tokë të premtuar
Jemi budallenj që ndjekim rregullat e një plani qeveritar
Hiqni dorë nga stili, kthehuni te improvizimi
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Gjithçka
(Farave të dashurisë)
(Mbjella e farave të dashurisë)
(Mbjellja e farave të dashurisë)
(Farave të dashurisë)
Mbjellja e farave
Zogjtë dhe bletët
E dashura ime dhe unë
Të dashuruar
Ndjeje dhimbjen, fol për të
Nëse je njeri i shqetësuar, bërtit për të
Hape zemrën, ndjej për të
Hape mendjen, mendo për të
Të gjithë, lexoni për të
Të gjithë, bërtisni për të
Të gjithë
(Të gjithë, po, po)
Të gjithë lexoni për të, lexoni për të
Lexoni në libra se në cepa e qoshe ka libra për t’u lexuar
(Mbjellja e farave të dashurisë)
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Po mbjellim farat
(Mbjellja e farave)
Po mbjellim farat e dashurisë
Po mbjellim farat
Po mbjellim farat e dashurisë
Po mbjellim farat e dashurisë
(Z. Angli po i mbjell farat e dashurisë)
(Është koha të përpish të gjitha fjalët e tua)
(Të gëlltisësh krenarinë)
(Të hapësh sytë)
Është koha të përpish të gjitha fjalët tua
Të gëlltisësh krenarinë
(Të hapësh sytë)
Është koha të ngrihemi
(Të përpish të gjitha fjalët e tua)
Dhe të tronditim mendësinë e njeriut të zakonshëm
(Të gëlltisësh krenarinë)
Dhe treni i dashurisë kalon nga bregu në breg
(Hapi sytë)
Në çdo minutë të çdo ore
E dua lulediellin
(Hapi sytë)
Dhe besoj
Në fuqinë e dashurisë
(Hapi sytë)
Në fuqinë e dashurisë
(Hapi sytë)
Në fuqinë e dashurisë
(Mbjellja e farave të dashurisë)
(Farave të dashurisë)
(Mbjellja e farave të dashurisë)
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Mbjellja e farave
(Mbjellja e farave të dashurisë)
Duke mbjellë farat e dashurisë
Duke mbjellë farat
(E punëtorët?)
Edhe politika e lakmisë
Me dashuri
(Mbjellja e farave të dashurisë)