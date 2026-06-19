LSDM: Raporti i PE-së thekson ndërhyrjen e huaj në Maqedoni, ndikimin rus, serb dhe kinez
Raporti i PE-së thekson ndërhyrjen e huaj në Maqedoni, ndikimin rus, serb dhe kinez, thonë nga LSDM.
"Parlamenti Evropian në raportin e tij për Maqedoninë tregon qartë dhe pa mëdyshje rreziqe serioze të ndërhyrjes dhe ndikimit të huaj që kërcënojnë drejtpërdrejt rrugën evropiane të vendit.
LSDM paralajmëroi me kohë dhe foli me zë të lartë për këto rreziqe, dhe është e qartë se situata është shumë më serioze.
Raporti thekson përpjekjet ruse për të projektuar ndikim, ndikimin ekonomik dhe politik kinez, si dhe lidhjet në rritje me Serbinë, e cila po zbaton një axhendë joliberale në rajon.
Eurodeputetët shprehin shqetësim për narrativat rajonale dhe ndikimin e "botës serbe" që drejtohet kundër orientimit evropian të Maqedonisë.
Kjo nuk është hera e parë që Parlamenti Evropian ka treguar për këto rreziqe.
Por kjo është hera e parë që paralajmërime të tilla vijnë në një kohë kur qeveria e Hristijan Mickoskit kopjon hapur politikat e Vuçiqit dhe "botës serbe" në retorikë, narrativë dhe model politik.
Ndërsa Mickoski dhe VMRO-ja shtyjnë përpara narrativën anti-evropiane çdo ditë, fyejnë këdo që mbështet BE-në dhe bllokojnë të ardhmen evropiane të qytetarëve, Parlamenti Evropian po dërgon qartë një mesazh se ndërhyrja e huaj - ruse, kineze dhe përmes aktorëve rajonalë, po bëhet një kërcënim serioz për Maqedoninë", thonë nga LSDM./Telegrafi/